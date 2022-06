Adrian Minune se retrage din muzică! Cântărețul a făcut marele anunț și a anunțat când se va întâmpla acest lucru

Cântărețul Adrian Minune a recunoscut că va veni vreme în care el nu va mai accepta ofertele de concerte. Acesta a declarat pentru XNS faptul că ăn 2024 el nu va mai cânta la evenimente private, indiferent de ce natură ar fi acestea.

Adrian Minune se retrage din muzică. Acesta nu va mai cânta la evenimente din anul 2024

Cântărețul a luat această decizie cu gândul că va avea mai mult timp pentru a sta alături de familia lui. Adrian Minune le amintește fanilor că în 2024 el va împlini 50 de ani și astfel va marca noua perioadă din viața lui, aceea care va fi lipsită de agitație.

''În 2024 îmi voi face retragerea, pentru că mai am de trăit în 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ce mă înconjoară, de iarba din curte și să nu mai zic de celelalte. În 2024 nu o să mai cânt. În 2024 o să împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu de Adriana, de Carmen, de nevastă-mea, de gagicile mele...'', a declarat Adrian Minune, pentru Xtra Night Show, emisiunea moderată de Dan Capatos.

Câți bani ia Adrian Minune pentru a cânta la o nuntă. Cât trebuie să scoți din buzunar

Adrian Simionescu, cunoscut publicului larg cu numele de Adrian Minune, sau Adrian Copilul Minunne, ca urmare a înălțimii sale de 1,5 metri, este un om împlinit atât pe plan profesional cât și personal.

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical de la o vârstă fragedă, iar acum reușește să obțină sume impresionante din cântat.

Citește și: Adrian Minune a fost jefuit! Ce sumă de bani și ce bunuri îi lipsesc cântărețului

Potrivit unor surse Impact, pentru o nuntă sau un eveniment de acest gen Adrian Minune primește în jur de 5000 și până la 7000 de euro.

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical de la o vârstă foarte fragedă. Pe când avea 6 ani, cântărețul a interpretat o melodie dificilă în fața colegilor.

„Am ieșit în fata clasei si am cantat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulată „Acolo este tara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei…Deci la doar 6 anisori sa descoperit ca am aptitudini muzicale”, a spus Adrian Minune.

Mama lui Adrian Minune, Florența Simionescu, a vorbit într-un interviu oferit la Antena Stars despre perioada în care și-a dat seama că Adrian nu va mai crește în înălțime: "Eu am o nepoțică pe care am crescut-o odată cu Adrian, fără mamă, e mai mică cu o lună decât el, (...) vedeam diferența dintre nepoțica mea și băiatul meu. (n.r. Adi) avea vreo cinci-șase anișori, cam așa, dar o problemă gravă de sănătate nu a avut", a declarat mama lui Adrian Minune.

"Bunicul lui din partea tatălui are trei frați, care sunt de aceeași înălțime. S-ar putea să fie din neam", a mai spus Florența Simionescu. Cântărețul de manele măsoară 1,50 metri. El a mai declarat că nu a fost niciodată complexat din cauza înălțimii lui, arată aceeași sursă menționată mai sus. Nu a simțit niciodată că este ceva în neregulă.

Decizii radicale și tot mai multe apropieri. Vezi episodul 6 în AntenaPLAY.