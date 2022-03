Adrian Minune a fost jefuit! Ce sumă de bani și ce bunuri îi lipsesc cântărețului

Adrian Minune a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, unde a precizat faptul că a fost jefuit în plină zi, în Capitală. Iată ce bunuri i-au fost furate și cu ce sumă de bani a plecat hoțul.

Adrian Minune, jefuit în plină zi. Iată ce i-au furat hoții

Iată că Adrian Minune a avut parte de o întâmplare la care nu s-ar fi așteptat sub nicio formă. Artistului i-au fost furate 2 telefoane și o sumă de bani destul de mare, mai precis, 2.400 de euro.

"Bravo, băiatul meu, Ești un hoț profesionist. Eu mă duc acum la restaurant și aștept. Că dacă voiam să te bag la pușcărie, ceea ce mie nu îmi place,scriam până acum, dar nu e nevoie să scriu. Oprește banii și cu asta basta. Ai ce să faci cu banii ăia. Stau trei ore la restaurant, adu-mi telefoanele...Dacă nu vrei tu, trimite-o pe maică-ta sau trimite un prieten, pune-i pe un taxi. Trei ore te aștept", a spus Adrian Minune.

Artistul era la un restaurant, în timp ce mașina sa era jefuită. Adrian Minune îi transmite hoțului să păstreze banii furați, însă să înapoieze telefoanele și ochelarii pe care i-a furat de la el din mașină.

Adrian Simionescu, cunoscut publicului larg cu numele de Adrian Minune, sau Adrian Copilul Minunne, ca urmare a înălțimii sale de 1,5 metri, este un om împlinit atât pe plan profesional cât și personal.

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical de la o vârstă fragedă, iar acum reușește să obțină sume impresionante din cântat.

Potrivit unor surse Impact, pentru o nuntă sau un eveniment de acest gen Adrian Minune primește în jur de 5000 și până la 7000 de euro.

Adrian Minune și-a descoperit talentul muzical de la o vârstă foarte fragedă. Pe când avea 6 ani, cântărețul a interpretat o melodie dificilă în fața colegilor.

„Am ieșit în fata clasei si am cantat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulată „Acolo este tara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei…Deci la doar 6 anisori sa descoperit ca am aptitudini muzicale”, a spus Adrian Minune.

Mama lui Adrian Minune, Florența Simionescu, a vorbit într-un interviu oferit la Antena Stars despre perioada în care și-a dat seama că Adrian nu va mai crește în înălțime: "Eu am o nepoțică pe care am crescut-o odată cu Adrian, fără mamă, e mai mică cu o lună decât el, (...) vedeam diferența dintre nepoțica mea și băiatul meu. (n.r. Adi) avea vreo cinci-șase anișori, cam așa, dar o problemă gravă de sănătate nu a avut", a declarat mama lui Adrian Minune.

"Bunicul lui din partea tatălui are trei frați, care sunt de aceeași înălțime. S-ar putea să fie din neam", a mai spus Florența Simionescu. Cântărețul de manele măsoară 1,50 metri. El a mai declarat că nu a fost niciodată complexat din cauza înălțimii lui, arată aceeași sursă menționată mai sus. Nu a simțit niciodată că este ceva în neregulă.

