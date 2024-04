Adrian Minune, surprins în timp ce mergea cu autobuzul. Imaginile au devenit virale: „Calitate de om”

Adrian Minune a fost filmat de un alt pasager cum se urcă în autobuz și se îndreaptă către un scaun. Clipul cu manelistul a devenit în scurt timp viral!

Adrian Minune a fost surprins într-un mijloc de transport în comun, în ciuda faptului că este unul dintre cei mai bogați cântăreți de manele de la noi și are o colecție de mașini de lux. Elegant, îmbrăcat la sacou, Adrian Minune a avut chiar norocul de a prinde un loc.

Imaginile cu Adrian Minune în autobuz au devenit virale

Adrian Minune s-a urcat într-un autobuz și nu a putut trece neobservat. Unul dintre pasagerii aflați deja în mijlocul de transport în comun l-a filmat pe cântărețul de manele în timp ce se așeza pe un scaun.

Imaginile cu Adrian Minune în timp ce purta o cămașă albă, un sacou albastru și o pereche de blugi au generat sute de aprecieri, dar și de glume pe rețelele de socializare, pentru că toată lumea știe cât de bogat este manelistul. În urmă cu ceva timp, el dezvăluia că în colecția sa are 13 mașini de lux, potrivit Revista Viva.

„Se pierduse de grupa lui”/„E în săptămâna altfel”/„E autobuzul de la aeroport”/„Deține cei mai mulți bani dintre toți lăutarii și totuși umblă și cu autobuzul. Calitate de om, nu cantitate”, acestea fiind doar câteva dintre comentariile internauților la postarea care îl surprinde pe Adrian Minune în autobuz.

Care este numele real al lui Adrian Minune

Dezvăluirile despre numele real al manelistului Adrian Minune au venit în contextul unei discuții legate de faptul că fiica sa are un cu totul alt nume în buletin, nicidecum Karmen Minune. Fata marelui artist din România poartă numele de Silvia Claudia Simionescu, însă după căsătorie a devenit Caplescu.

Ei bine, ea a dezvăluit că numele de Carmen este, de fapt, numele care i s-a pus la botez, darc are nu apare în buletin. Nici pe tatăl său celebru nu îl cheamă așa cum i se zice în lumea artistică.

„În fața lui Dumnezeu mă cheamă Carmen și tata are un nume. Șoc! Îl cheamă George. Da! George Simionescu”, a declarat fiica lui Adrian Minune într-un podcast./„Nu mă deranjează faptul că mi se mai spune câteodată Karmen Minune, deoarece port acest nume cu mândrie. Este numele tatălui meu, primit de la străbunica lui, pentru că toți oamenii din jurul lui, când era mic, îi spuneau <<copilul minune>>. Cânta de foarte mic și toată lumea, când îl vedea, îi spunea copilul minune, așa a apărut Adrian Copilul Minune. Karmen Minune pentru mine nu este un nume care să mă deranjeze, însă, cu timpul, cred că am reușit cumva să am o identitate a mea și să devin doar Karmen.”, a mai spus fiica manelistului.