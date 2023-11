Afecțiunea pe care Adrian Minune o are. Care este motivul pentru care el nu a mai crescut în înalțime. Ce a spus fiica acestuia

Adrian Minune este cunoscut de toată România, însă un anumit aspect privitor la înălțimea sa este mai puțin știut. Iată care este afecțiunea care l-a făcut pe cântăreț să rămână atât de scund de înălțime.

Adrian Minune, un nume binecunoscut în industria muzicală românească, a fost mereu în centrul atenției datorită succesului său colosal. Cu toate acestea, un "mister" legat de înălțimea sa a fost adus în discuție de fiica sa cea mare, Karmen Simionescu.

De ce nu a crescut în înălțime Adrian Minune și de ce afecțiune suferă. Ce a spus fiica lui, Karmen

Chiar dacă Adrian Minune are o familie frumoasă și prosperă, acesta a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața sa personală, inclusiv detaliile referitoare la statura sa. Recent, Karmen Simionescu a abordat subiectul într-un podcast unde a fost invitată. Ea a oferit informații intime și mai puțin cunoscute despre tatăl său, explicând de ce Adrian Minune nu a înregistrat creșteri semnificative în înălțime.

Potrivit lui Karmen Simionescu, tatăl ei nu suferă de probleme de sănătate, ci dimpotrivă, statura sa este rezultatul unei dezvoltări incomplete a glandelor. Ea a detaliat că în copilărie, Adrian Minune nu a avut la dispoziție soluții pentru această afecțiune, care în zilele noastre ar putea fi tratată cu ajutorul unor injecții specifice menite să stimuleze dezvoltarea glandelor respective.

„Tata nu are niște probleme, pur și simplu are niște glande care nu s-au dezvoltat, dar el nu are nicio problemă cu asta. Dacă ar fi fost în vremea noastră, ar fi existat niște injecții care ajută să crească glanda respectivă. Deci nu e o malformație. Asta e emblema lui. Tata tocmai din cauza staturii lui și din cauză că a fost ăla micu în copilărie, care analiza tot, care vedea tot.(…) Se uita la lăutarii ăia vechi cum cântă și a furat meserie.', a povestit Karmen Simionescu, potrivit viva.ro.

Fiind conștientă de glumele răutăcioase la adresa înălțimii tatălui său, Karmen Simionescu a mărturisit că acestea o deranjau în copilărie. Cu toate acestea, ea a subliniat faptul că Adrian Minune, datorită personalității sale orgolioase, nu ar fi fost bine primit în rândul celor înalți. Artista a adăugat că, în ciuda înălțimii sale reduse, tatăl său a avut o viață plină de provocări, iar esența puternică se regăsește în ambalaje mici.

„Mă deranjau glumele când eram mică, legate de înălțimea lui, îți dai seama. Tata a avut o viață dificilă, iar el la cât de orgolios este, dacă ar fi fost înalt nu ar fi fost bine pentru nimeni. Nu vrei să vezi cum se dezlănțuie iadul câteodată. Esențele tari se țin în sticluțele mici, tata ar fi făcut războaie dacă ar fi fost înalt!', a continuat artista.

Care este numele real al lui Adrian Minune

Dezvăluirile despre numele real al manelistului Adrian Minune au venit în contextul unei discuții legate de faptul că artista are un cu totul alt nume în buletin, nicidecum Karmen Minune. Fiica marelui artist din România poartă numele de Silvia Claudia Simionescu, însă după căsătorie a devenit Caplescu.

Ei bine, ea a dezvăluit că numele de Carmen este, de fapt, numele care i s-a pus la botez, darc are nu apare în buletin. Nici pe tatăl său celebru nu îl cheamă așa cum i se zice în lumea artistică.

„În fața lui Dumnezeu mă cheamă Carmen și tata are un nume. Șoc! Îl cheamă George. Da! George Simionescu”, a declarat fiica lui Adrian Minune într-un podcast. „Nu mă deranjează faptul că mi se mai spune câteodată Karmen Minune, deoarece port acest nume cu mândrie. Este numele tatălui meu, primit de la străbunica lui, pentru că toți oamenii din jurul lui, când era mic, îi spuneau <<copilul minune>>. Cânta de foarte mic și toată lumea, când îl vedea, îi spunea copilul minune, așa a apărut Adrian Copilul Minune. Karmen Minune pentru mine nu este un nume care să mă deranjeze, însă, cu timpul, cred că am reușit cumva să am o identitate a mea și să devin doar Karmen”, a mai spus fiica manelistului.