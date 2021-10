Adriana Bahmuțeanu, cu o mască de oxigen pe față, pe patul de spital. Ce a spus vedeta despre tratamentul pe care îl face

Adriana Bahmuțeanu este una dintre vedetele cu cel mai longeviv traseu monden din România. Aceasta și-a îngrijorat comunitatea de fani după ce a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care a apărut cu o mască de oxigen pe față, lucru care i-a făcut pe unii să spună că ea s-ar fi infectat cu noul coronavirus.

Adriana Bahmuțeanu, motivul pentru care a apărut cu o mască de oxigen pe față, pe patul de spital

Adriana Bahmuțeanu a mers la o clinică privată pentru a-și face un tratament cu oxigen pur pe care și l-a introdus printr-o mască, care a uimit pe toată lumea. Vedeta a publicat o fotografie pe internet, iar unii i-au scris mesaje halucinante, care au întristat-o total. Unii s-au bucurat de „răul” ei.

„Eu nu sunt anti vaccinistă, sunt anti impuneri. Lumea zice că am murit. Deci nu s-a întâmplat nimic. Ăsta e un tratament post-Covid. E un tratament cu oxigen. Eu am avut Covid, m-am tratat acasă, în două trei zile m-am pus pe picioare. Ca să-ți îmbunătățești capacitatea pulmonară, îți bagă oxigen pur și apoi ți-l scoate. E ca și când a urca un munte și ai coborâ un munte. Nu se face cu anestezie, ai o stare foarte bună după aceea. E foarte ok.

Am înțeles că ajută și la cei care au trecut prin forme grave. Nu e foarte costisitoare. Ajută. Trebuie să faco 10 ședințe de două ori pe săptămână, îți reglează capacitatea plămânilor de a respira corect.

Mi s-a pus pe internet poze cu lumânări la cap. Eu am postat poza asta, asigurând că nu sunt la spital, ci la o clinică. Unii mi-au scris că se bucură că am ajuns la ATI, uite că sunt sănătoasă. Sunt oameni care se bucură de răul altora. Pandemia asta ne-a făcut răi. Eu le-am făcut copiilor mei toate vaccinurile copiilor. Nu sunt impotriva, dar nici pro vaccin Covid”, a spus ea la XNS, în emisiunea prezentată de Dan Capatos.

Imaginea pe care Adriana Bahmuțeanu a postat-o pe internet unde a apărut cu o mască de oxigen pe față

Adriana Bahmuțeanu a publicat o fotografie pe internet care i-a umit pe internauți, aceasta a povestit că nu se află la spital, ci la o clinică, unde face un tratament cu oxigen pentru îmbunătățirea capacității pulmonare, asta după ce s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe gripe și răceli, spunând chiar că acest tratament îl face în urmă vindecării sale de coronavirus.

„Nu, nu sunt la spital. Stați liniștiți! Fac un tratament cu oxigen pentru îmbunătățirea capacității pulmonare. E recomandat celor care au avut gripe, răceli sau COVID, celor care au ajuns prin secțiile ATI sau fumătorilor și persoanelor cu insuficiențe respiratorii.", a scris Adriana Bahmuțeanu pe paginile sale de socializare.

