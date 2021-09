Cum arată Adriana Bahmuțeanu după ce a slăbit aproape 20 de kilograme. Prin ce transformare spectaculoasă a trecut

Adriana Bahmuțeanu a trecut prin momente dificile după ce a acumulat mai multe kilograme în perioada pandemiei de Cronoavirus, iar hainele nu o mai încăpeau, fiind nevoită să își schimbe garderoba. Fosta soție a lui Silviu Prigoană nu a stat prea mult pe gânduri și a apelat la ajutorul medicului pentru a slăbi.

Vedeta a reușit să dea jos aproximativ 20 de kilograme, după ce a ținut o dietă echilibrată. Aceasta arată acum de-a dreptul spectaculos, iar rezultatele procesului de slăbit se pot observa cu ochiul liber.

Cum a reușit Adriana Bahmuțeanu să slăbească aproape 20 de kilograme într-un timp record

Invitată în platoul Xtra Night Show de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a surprins pe toată lumea cu aspectul său fizic. Fosta doamna Prigoană a vorbit în cadrul emisiunii despre regimul alimentar pe care îl ține, dar și despre noua modalitate în materie de slăbit.

"Deci am slăbit precum economia României, dacă mă vedeți. Stați să vedeți la iarnă cât o să slăbesc. Atunci o să fiu băț. Aveam 86 de kilograme, din fotomodel am ajuns fotopurcel. Am slăbit cam 17 - 18 kilograme, dar sunt într-un proces continuu.", a zis Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show, vizibil entuziasmată.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a vorbit și despre regimul său, dar și despre injecțiile care o ajută să slăbească, fiind noua modalitate prin care poți scăpa de kilogramele nedorite: "Țin un regim, mănânc foarte multe vegetale, eu oricum nu mănânc care, dar mănânc foarte multe legume crude. Nu mănânc mult, mănânc puțin, ronțăi câte ceva: un măr, o banană, două banane. Beau smoothie-uri foarte multe, salate și fac niște injecții. M-am dus la medic, nu mai aveam cu ce să mă îmbrac, vara asta mi-am schimbat toată garderoba pentru că nu mă mai cuprindea nimic."

Vedeta a susținut faptul că pandemia și-a pus amprenta asupra fizicului ei. Aceasta a încercat să renunțe la un aliment pe care îl consuma în fiecare zi și a încercat să se adapteze noului regim, care a ajutat-o să slăbească aproximativ 20 de kilograme.

"Dieta pe care o țin nu te infometează, dar este foarte bună, adică tot timpul ai ceva în stomac. Am renunțat să mănânc pâine, mănânc mult mai puțină pâine, înainte îmi faceam pâine de casă. (...) M-am dus cu analizele medicale și mi-a dat niște injecții care anihilează practic pofta de mâncare din creier. Nu știu ce conțin, dar e ultima invenție în materie de slăbit. Pentru aceste injecții îți trebuie rețetă și doar cu recomandarea medicului. Iau și vitamine. Mă simt bine, am început să intru în vechile haine, trebuie să îmi shimb iar garderoba. (...) Trebuie ținut ine că fructele le mănânc în general dimineața", a mai adăugat ea, conform sursei citate.

În prezent, Adriana Bahmuțeanu se mândrește cu aspectul său fizic și promite că o să slăbească și mai mult în perioada iernii.

