Adriana Trandafir, poză de la mormântul Stelei Popescu. Ce mesaj a transmis în ziua în care actrița ar fi împlinit 86 de ani

Adriana Trandafir a făcut o postare de-a dreptul surprinzătoare pe contul său de Instagram. Actrița a publicat o imagine de la mormântul Stelei Popescu, însă descrierea pe care a folosit-o a emoționat internauții.

La patru ani de la moartea regretatei Stela Popescu, mormântul său de la Cimitirul Mănăstirea Cernica este plin de flori și lumânări, semn că multe persoane au iubit-o și îndrăgit-o, motiv pentru care s-au oprit să îi aducă un moment de omagiu.

Ce mesaj a transmis Adriana Trandafir prin intermediul fotografiei de la mormântul Stelei Popescu

Pe data de 21 decembrie Stela Popescu ar fi împlinit frumoasa vârstă de 86 de ani. Printre cei care și-au amintit cu drag de ziua de naștere a regretatei actrițe se numără și Adriana Trandafir. Vedeta a mers la mormântul acesteia să-i aprindă o lumânare, însă nu a ezitat să publice o fotografie pe contul de Instagram.

De asemenea, descrierea pe care a folosit-o a emoționat internauții și le-a amintit de una dintre cele mai talentate doamne ale teatrului românesc, care și-a găsit sfârșitul pe data de 23 noiembrie 2017.

„La Cernica, dis de dimineață, gerul s-a îmbrățișat cu liniștea și pacea eternă! STELA POPESCU, zâmbește și în jurul ei este cald și bine!

Ca de fiecare dată, de ziua ei îi fac o vizită, să mai stăm de vorbă și să mai tăifăsuim, așa ca pe vremuri! Îi spun că nu am uitat-o, că este în sufletul fiecarui spectator, pentru care a ars ca o lumânare de la amândouă capetele deodată o viață de om, că ne este dor și durerea ne apasă greu, că nu mai este nimic din ce a fost și nici nu știm ce o să mai fie!

A zâmbit din nou și mi-a spus: „nu vă pierdeți speranța, luptați pentru fiecare colț de pământ românesc, pentru demnitate și iubirea de oameni! Fiți mai buni, iubiți mai mult și să nu uitați să zâmbiți! VIAȚA NU ARE ROATĂ DE REZERVĂ!”, a scris Adriana Trandafir, vizibil emoționată.

Un lucru este cert, Adriana Trandafir avea o relație foarte specială cu Stela Popescu, pe care nu o va uita prea curând.

Postarea s anu a putut să treacă neobservată de prietenii virtuali. Seriile de imagini au strâns aproape 3 mii de like-uri și o mulțime de mesaje prin care toți și-au exprimat regretele că a plecat mult prea devreme de pe pământ.

„Azi am avut senzația că îi aud vocea la Tv!! Nu știam că e ziua ei...❤❤❤ Am plâns când a murit de parcă făcea parte din familia mea...😢”, „🙏🏻Va fi în inimile noastre mereu!❤️”, „Of! Draga mea! Cât de mult am iubit-o!❤️ Cât de mult ne a iubit!” sau „Veșnica odihnă! 😢”, aufostdoar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au amintit cu drag de Stela Popescu.

