Asia Express, 9 noiembrie 2021. Adriana Trandafir a fost în moarte clinică, chiar de ziua ei. Ce destainuiri a făcut

În etapa opt din Asia Express - Drumul Împăraților, concurenții au fost provocați să povestească despre cele mai josnice momentele pe care le-au făcut în viața lor. Vedetele au vorbit cu rușine despre faptele lor, însă telespectatorii au ascultat-o cu sufletul la gură pe Adriana Trandafir, care a povestit de clipa în care a fost în moarte clinică.

Actrița și-a amintit de un eveniment pe care nu o să-l uite niciodată. Concurenta a fost în moarte clinică la 33 de ani, iar puțini sunt cei care știu acest lucru. Dezvăluirile sale neașteptate nu au putut să treacă neobservate și de către ceilalți concurenți, care au ascultat-o cu interes.

Adriana Trandafir a fost în moarte clinică, chiar de ziua ei

Cea mai impresionată poveste din ediția 32 a sezonului 4 Asia Express a fost a Adrianei Trandafir. Actrița nu s-a mai putut abține și a spus tot ce îi „apăsa” sufletul de o perioadă lungă de timp.

„Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. (....) M-au declarat moartă, dar au făcut tot posibilul să mă aducă la viață. Am murit în curtea spitalului”, a dezvăluit ea despre momentele marcante din viața sa.

Ce a povestit Adriana Trandafir despre momentul în care a fost în moarte clinică

De asemenea, concurenta i-a mulțumit din tot sufletul doctorului care a salvat-o de la moare:„Datorită ei sunt mamă. Chiar am simțit că mi s-a luat o piatră de pe inimă. O să repar cumva situația când ajung acasă și am să mă interesez de doamna doctor”

Adriana Trandafir, care a fost în moarte clinică chiar de ziua ei, în urmă cu mai mulți ani, a adăugat faptul că îi este recunoscătoare pentru tot ce a făcut doctorul pentru a o readuce la viață, motiv pentru care i-a făcut o promisiune persoanei care a scăpat-o din „ghearele morții”.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.