Alessandra Stoicescu, poze din izolare. Cum se simte fetița ei, infectată cu Covid 19

Prezentatoare Observatorului de la Antena 1 a declarat tot în mediul online, conform sursei citate mai sus că micuța a făcut puțină febră, 38.7, dar că alte simptome nu au existat. Deși atât fiica, cât și soțul sunt pozitivi, vedeta nu are încă niciun simptom, dar a ales să se izoleze împreună cu ei:

"E mârâită, e somnolentă, febră atunci, în rest n-a mai făcut. (…) Stau așa, cu mască, ca să pot să am grijă de ei, chiar dacă la un moment dat probabil că și eu voi fi pozitivă. Cred că vă dați seama că e greu să te izolezi de un copil de 1 an și mai puțin de 5 luni. Grele zilele astea, dar și frumoase. Stăm împreună. Sper să nu aibă Sara alte simptome. Sergiu are dureri musculare, febră aseară, seara în general. A mâncat Sara, pentru că și asta este o problemă pentru mame. A mâncat, nu a refuzat. Nu a refuzat nicio masă."