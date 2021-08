Alessia a reușit să se vindece de traumele din trecutul cu fostul soț prin meditație. Își dorește să devină psiholog

Alessia a vorbit de mai multe ori la tv despre situația în care s-a aflat cu fostul soț care a încercat să-i ia copilul. Artista a trăit o adevărată traumă pe vremea când era căsătorită. Deși totul a părut normal și frumos, cântăreața avea să afle că lucrurile nu aveau să stea în acest fel.

Alessia a reușit să se vindece de traumele din trecutul cu fostul soț prin meditație. Vrea să devină psiholog

Nu este pentru prima oară când Alessia își deschide sufletul la tv și vorbește despre perioada în care a fost căsătorită cu un bărbat cu care a avut o relație de 15 ani, dar care s-a dovedit a fi alt om decât cel pe care-l cunoștea ea. În repetatele rânduri, în care ea a mers la tv și a vorbit pe acest subiect, Alessia a explicat care au fost motivele care au dus la separarea lor - iar principalul ar fi fost implicarea permanentă și „abuzivă” a socrilor ei. Desigur, acestea sunt doar declarațiile ei, iar adevărul ar putea fi undeva la mijloc.

De-a lungul timpului, Alessia a povestit cât de traumatizantă i-a fost șederea în casa socrilor și cât de „dată la o parte” s-a simțit. Revolta care a stârnit-o foarte tare a fost aceea că bărbatul nu-i lua apărarea niciodată în fața părinților săi. Din rodul iubirii lor cei doi au făcut un copil, pe nume Alvin, pentru care s-au luptat multă vreme.

La un moment dat, Alessia povestea că a încercat să-și ia băiețelul, însă socrii ei nu au vrut să o primească, vrând să-l crească aceștia. Artista nu a acceptat un asemenea tratament și a luptat pentru a i se face dreptate. A chemat poliția pentru a putea să-și ia copilul și a reușit să obțină un ordin de restricție pentru cinci zile, potrivit viva.ro.

Artista a reușit să își pună viața în ordine, după ce a pierdut toți banii și casa în care locuia, iar acum își dorește să devină psiholog, fiind sigură că ar avea capacitatea de a ajuta și alte femei care s-ar afla în aceeași situație ca și ea.

„Sincer, asta a fost prima mea optiune, am început să empatizez foarte mult cu toate femile care au fost în situația în care m-am aflat eu. Și vorbesc cu ele. Le răspund exact cu ce am pățit eu. La nivel emoțional m-am rugat mult, am făcut sport, m-am focusat pe copil, am lucrat la mine să fiu mai pozitivă, am făcut și foarte multe exerciții, fac și yoga, mă curăț foarte mult, lucrez la asta. Fac meditații dimineața și seara. Intru singură în starea de meditație, am parcurs singură toți pașii.

Eu le sătuiesc pe femei să se focuseze pe respirație. Mereu am cochetat cu psihologia, poate ar fi fost cazul să mă ocup de ceva când nu-mi va permite coloana să mai dansez. Vreau să studiez pishologia”, a fost declarația ei.

Întrebată despre cum se simte acum, după ce povestea traumatizantă a luat sfârșit, Alessia a oferit o serie de declarații.

„Sunt foarte bine acum. Lecția mea am fost eu, comportamentul meu pe care l-am studiat de-a lungul timpului, am văzut ce am greșit si eu, lecția controlului, să te vezi dinafară, să conștientizezi greșelile, să vezi că ai greșit. Văd că ajut foarte multe femei, îmi scriu multe femei”, a fost declarația ei de la Antena Stars.

