Alex Velea, primele declarații după crima de la petrecerea din Padina. Cum explică imaginile alături de principalii suspecți

Alev Velea a fost audiat ca martor după ce un bărbat a fost ucis la o petrecere la care a participat și el alături de alte vedete. Artistul a apărut în mai multe ipostaze alături de membri clanului Fabian, principalii suspecți în crima de la Padina.

La câteva ore după ce au participat la o petrece organziată în același loc unde un bărbat a fost ucis, Alex Velea și Antonia au oferit prima reacție. Imediat după tragedie, artistul a fost chemat la audieri în calitate de martor, după ce a petrecut alături de copiii vrăjitoarei Sidonia, principalii suspecți în acest caz.

Ce mesaj a transmis Alex Velea, după petrecerea de la Padina, unde un bărbat și-a pierdut viața

În noapte de 10 spre 11 februarie, un bărbat a fost ucis la o petrecere din Padina. Alex Velea, Antoni, Alina Eremia și logodnicul ei, dar și DJ-ul Tinu Vidaicu se aflau în aceeași clădire, dar se pare că ar fi fost vorba de două petreceri diferite.

Cu toate acestea, Alex Velea apare în filmări alături de mebri clanului Fabian, considerați de autortiăți principalii suspecții în cazul celui care și-a pierdut viața. În acest context, celebrul cântăreț a fost audiat în calitate de martor.

În timp ce Antonia se pare că a fost extrem de afectată de tragedie, Alex Velea a oferit o primă reacție în mediul online cu privire la ce s-a întâmplat în noaptea fatidică, de fapt.

„Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei.

În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa", a scris Alex Velea pe contul lui de Instagram.

La scurt timp, story-ul său a fost distribuit pe rețelele sociale și de Antonia.

În imaginile care circulă în mediul online, Alex Velea pare că s-a distrat alături de mai mulți băbați la repsectiva petrecere, printre care și cei trei copiii ai Vrăjitoarei Sidonia. Ei au cântat împreună, au dansat și au dat shot-uri, însă artistul susține că nu are nicio legătură cu principalii suspecți și doar a „socializat”.

Cine sunt copiii Vrăjitoarei Sidonia, principalii suspecți în crima de la Padina

Potrivit Antena 3 CNN, principalii suspecți în crima de la Padina, sunt cei trei copiii ai Vrăjitoarei Sidonia, membri ai clanului Fabian. Potrivit aceleiași surse, după ce bărbatul de 41 de ani a fost înjunghiat de Marin Laurențiu, alți trei bărbați și o femeie au fugit de la locul crimei, urcându-se într-o mașină.

„Vorbim despre trei indivizi cu vârste cuprinse între 19 și 32 de ani, iar potrivit unor surse apropiate anchetei, este vorba despre fiii Vrăjitoarei Sidonia, membri ai clanului Fabian din Capitală care au ucis un bărbat din Târgoviște, în vârstă de 41 de ani, cu mai multe lovituri de macete (...) Cei trei indivizi ar fi încercat să fugă de la locul faptei, după ce a avut loc acest atac, cu o mașină care a fost ulterior găsită de polițiști”, arată sursa citată.

Audierile vor continua și la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.