Tinu Vidaicu, declarații exclusive despre petrecerea unde a fost ucis un om. Soțul Roxanei Ionescu a fost DJ în acea seară

Tinu Vidaicu a oferit declarații în exclusivitate despre petrecerea din Padina, unde un bărbat a fost găsit înjunghiat mortal în noaptea de 10 spre 11 februarie. Mai multe vedete printre care Alex Velea, Antonia, dar și DJ-ul au fost prezente la eveniment.

Tinu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu, a fost prezent la petrecerea din munți, în noaptea în care un bărbat a fost găsit înjunghiat. Acesta a fost DJ la petrecerea cu vedete, unde au participat și Alex Velea, Antonia și Alina Eremia, alături de logodnicul său și a oferit mai multe detalii despre cum cronologia evenimentelor.

Potrivit declarațiilor sale, ar fi fost două petreceri separate, de fapt. În timp ce vedete ar fi petrecut pe timp de zi, a mai avut loc un eveniment într-o cabană din curtea pensiunii din Padina, județul Dâmbovița. În plus, acesta susține că atât el, cât și prietenii lui s-au retras în camere destul de devreme.

Ce spune Tinu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu, despre petrecerea din Padina, unde a fost ucis un bărbat. Ce a dezvăluit despre Alex Velea

Tinu Vidaicu, cel care a fost DJ la petrecerea din Padina, a făcut declarații în exclusivitate despre ce s-a întâmplat, de fapt, în noapte fatidică, la petrecerea din munți. Acesta a dezvăluit că în timp ce el s-a retras în cameră pe la ora 22, Alex Velea s-ar fi dus la cealalta petrecere.

De asemenea, există și mai multe imagini în mediul online în care se poate vedea că Alex Velea a petrecut alături de copiii vrăjitoarei Sidonia, care acum sunt principalii suspecți în cazul crimei.

„Au fost două petreceri, practic, separate. A fost cea de pe zi, oameni faini, noi nu știam oamenii. Au fost Antonia, Alex Velea, Alina Eremia și Edy. Noi ne-am distrat, am început. Afară era o cabană care ține de hotel, era cumva în incinta curții, iar acolo a avut loc o petrecere privată. Efectiv noi am auzit când ne-am trezit la micul dejun, camerele erau poziționate, noi nu am auzit nimic.

Pe la ora 22:00, noi ne-am pus la somn. Alex Velea ar fi coborât cu ei acolo, dar pentru că și el începuse cu noi devreme și a plecat cu o jumătate de oră înainte să se întâmple povestea. Detaliile nu le știa nimeni! Pare că este în aceeași locație, dar au fost chestii diferite”, a explicat DJ-ul, în exclusivitate la Star Matinal, de la Antena Stars.

Tinu Vidaicu a oferit mai multe detalii și pentru Antena 3 CNN. Acesta a mărturisit că în timp de Alex Velea a participat și la petrecerea cealaltă unde un om și-a pierdut viața, Antonia era extrem de afectată de situație.

Soțul Roxanei Ionescu, DJ la petrecerea cu vedete de la Padina, a ținut să precizeze și că nu i-a văzut pe atacatori și nici nu i-ar putea identifica.

”Din câte am auzit, nu l-am văzut eu, Alex Velea a plecat la petrecerea de lângă. Tot așa am auzit, cu jumătate de oră înainte să se întâmple toată treaba asta, plecase și el, că îi era foarte somn, începuse și el mult mai devreme ca și noi și cumva el n-a mai participat la toată treaba asta.

Toată lumea știa că el nu mai era în momentul acela acolo, deja era la somn, chiar cu jumătate de oră înainte plecase.

Pentru mine a fost o mulțime de oameni pe care nu îi cunoșteam, nu i-am reperat, nu i-am identificat, nu i-am văzut.

Antonia era foarte marcată, chiar plânsă. Era foarte sensibilizată de tot ce s-a întâmplat. Alex Velea a spus că nu îi vine să creadă ce s-a întâmplat.

Cumva, deja ne așteptam că o să fie o chestie publică în care, dat fiind faptul că toți eram acolo invitați, se vor folosi numele.

Din două cuvinte pe care le-am schimbat cu el, el plecase și nu știa nici el exact ce s-a întâmplat”, a spus acesta.

Primele declarații oficiale din partea Poliției, după ce un bărbat a fost ucis la petrecerea din Padina

Un bărbat de 41 de ani din Târgovişte a fost găsit înjunghiat mortal la un hotel din zona montană Padina. Trei suspecţi în acest caz se află în custodia Poliţiei, anchetatorii afirmând că, din primele verificări, reiese că omorul s-a produs în urma unui conflict spontan, a relatat news.ro.

”În cursul nopţii de 10 spre 11 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, la un hotel din comuna Moroeni, zona montană Padina, un bărbat a fost înjunghiat. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde, din nefericire, au identificat decedată victima, respectiv un bărbat de 41 de ani, din Târgovişte”, a anunţat, duminică, IPJ Dâmboviţa.

Trupul a fost preluat de Serviciul Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Potrivit sursei citate, suspecţii - trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 32 de ani - se află în custodia Poliţiei, urmând ca în cadrul anchetei să se stabilească participaţia la comiterea faptei şi să fie dispuse măsurile prevăzute de lege.