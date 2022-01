Alexandra Stan, imaginea adorabilă din copilărie. Cum s-a pozat alături de părinții ei

Alexandra Stan a publicat o fotografie cu părinții ei, din copilărie, iar fanii au fost emoționați să o vadă pe artistă pe vremea când era doar o fetiță mică. Imaginea a fost făcută publică în perioada Sărbătorilor.

Alexandra Stan, imaginea din copilărie, cu care a emoționat pe toată lumea de pe internet

Alexandra Stan și-a surprins fanii cu o serie de imagini de arhivă, vechi, de pe vremea când ea era doar o copilă, iar aceștia au observat un detaliu inedit la imaginile pe care le-au văzut. Cântăreața și-a păstrat și cum trăsăturile superbe cu care a fost înzestrată încă de mic copil.

Aceasta a ținut să își surprindă prietenii virtuali cu o serie de imagini de colecție, de pe vremea când ea locuia cu părinții ei și era un copil. Fanii au observat faptul că între ea și mama ei este o asemănare izbitoare și au ținut să-i spună acest lucru. Iată că, nu doar fanii au vrut să-i spună acest lucru. Au mai fost și vedete care au fost uimite de asemănarea dintre cele două. „Ce semeni cu mama ta”, a scris în comentarii Roxana Nemeș.

Vedeta traversează o perioadă foarte fericită din viața ei, după ce și-a găsit liniștea în brațele noului ei iubit, Alex Parker.

Ce spune Alexandra Stan despre divorțul de Emanuel Necatu

Într-un interviu pentru viva.ro, cântăreața a povestit despre cum este viața ei după separarea de fostul partener, de la ce au pornit problemele în căsnicie, dar și despre reacția păriniților ei cu privire la depărțirea celor doi.

„Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi. Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață, despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună. (zâmbește)”, a mărturisit Alexandra Stan despre fosta căsnicie alături de Emanuel Necatu.

De asemenea, artista a vorbit și despre părerea părinților după divorțul lor: „Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele.”

„Încă o filă din povestea mea, din trecutul meu. Am învățat că trebuie să fiu mai pragmatică și mai analitică, să îmi ascult și partea stângă a creierului, să nu mă las condusă doar de partea emoțională și artistică. (...) Nu am apucat să simt statutul de femeie căsătorită, așa că nu pun mult accent pe faptul că sunt divorțată. E doar un cuvânt. Eu sunt aceeași persoană de dinainte de căsătorie: independentă, nonconformistă, care iubește iubirea și care își dorește lumina în viața ei.”, a mai povestit cântăreața despre experiența trăită și cât de mult a schimbat-o divorțul de fostul soț, conform sursei citate mai sus.

