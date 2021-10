Alexandra Stan, noi dezvăluiri despre divorț. Ce a făcut artista cu inelul de logodnă după despărțire

Cântăreața Alexandra Stan a revenit cu o nouă piesă, "Tokyo", ce vorbește despre o poveste de dragoste complicată. Noul single este compus de Manual Riva, Robert Zarbura și Mihaela Arsene. Piesă "Tokyo" este extrasă de pe viitorul album al Alexandrei Stan, "Rainbows".

Pe lângă discuția despre noua piesă și noul videoclip, Alexandra Stan a lăsat la iveală și mai multe detalii despre viața personală, în special după speculațiile de divorț.

Alexandra Stan a dezvăluit ce va face cu inelul de logodnă

La întrebarea lui Dani despre cum e ca femeie măritată, Alexandra a răspuns”

“Pâi nu mai sunt măritată. Am divorțat. N-ai văzut?”

“Când? Când ai avut timp?”, i-a răspuns Dani.

“Știu, na…S-au întâmplat multe. Eu sunt pe fast forward, așa ca japonezii”, a completat Alexandra.

“Bă, sper că nu mă treceți la o gafă. N-am știut. De unde să știu? (…) Câteva luni a dispărut din motive…para casar. Și acuma, na”, a mai spus Dani.

Dani a întrebat-o pe Alexandra ce a făcut cu inelul de logodnă, iar artista a mărturisit că nu l-a dat înapoi.

“Poți să îl vinzi, depinde cât de scump e. Glumesc. Eu cred că fiecare alege ce face cu inelul, dar eu cred că e așa urât un pic să îl dai înapo. E ca și cum ai da înapoi amintirile”, a spus Alexandra.

Dani i-a spus că bărbații, de regulă, se așteaptă să primească înapoi inelul sau măcar contra-valoare, iar Alexandra a adăugat.

“Da, să dea și ei înapoi așteptările pe care le-au creat, visele, anii”.

Cine e fostul soț al Alexandrei Stan

După ce în luna iunie a acestui an Alexandra Stan a spus DA, căsătorindu-se cu iubitul ei pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor, acum celebra cântăreață a dezvăluit că divorțează.

Alexandra Stan a fost foarte subtilă în ceea ce privește viața ei amoroasă și l-a ținut pe Emanuel Necatu cât mai departe de ochii curioșilor. Vestea că artista s-a căsătorit a venit ca o adevărată surpriză pentru fanii acesteia, care așteptau cu nerăbdare să vadă cât mai multe imagini de la evenimentul discret.

Se pare că relația dintre Alexandra Stan și Emanuel a început prin a fi mai întâi profesională, pentru că bărbatul a consiliat-o în materie de dezovoltare personală.

„Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri”, a mărturisit artista, pentru Viva.ro.

Artista a dezvăluit că cel care a făcut primul pas a fost Emanuel, însă și ea și-a expus sentimentele față de el.

"El a făcut primul pas și a fost cel care mi-a mărturisit că are sentimente pentru mine. Doar că și eu simțeam același lucru, numai că nu știam dacă să-i spun sau nu, având în vedere că ne-am cunoscut într-o perioadă în care nu a fost despre noi doi, ca indivizi.

Noi ne-am plăcut amândoi, dar el s-a comportat ca un adevărat profesionist, timp de două-trei săptămâni m-a consiliat vizavi de dezvoltarea mea personală, de lucrurile pe care aș putea să le îmbunătățesc la mine și atât. Ulterior, ne-am împrietenit, am început să ținem unul la celălalt, doar că niciunul dintre noi nu avea curajul să dezvăluie lucrul ăsta”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.

