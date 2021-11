Alexandra Stan, la un pas de a încheia o colaborare cu un site pentru adulți, după ce a divorțat de Emanuel

Alexandra Stan este foarte iubită de fanii din România și nu numai, iar de curând ea s-ar fi gândit să-și facă un cont pe o platformă pentru adulți unde să-și monetizeze conținutul explicit, care, de altfel, ar exista deja pe unele site-uri din alte țări, așa cum a declarat cântăreața.

Alexandra Stan, la un pas de a semna o colaborare cu un site pentru adulți. Ce a oprit-o

Cântăreața Alexandra Stan este plină de surprize. Aceasta a făcut o serie de dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta. În urmă cu ceva vreme, ea a luat în calcul să înceapă o colaborare cu un site de conținut pentru adulți, însă ceva a oprit-o, numele ei.

Este cunoscută pentru aparițiile sale extravagante și sexi, dar acest lucru le-ar întrece pe toate. Iată ce spune Alexandra Stan despre colaborarea pe care urma să o înceapă cu un site pentru adulți:

„Și ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal (înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului "Aproximativ Discuţii" de la Happy Fish, cu DJ Gojira, potrivit click.ro.

Ce a făcut Alexandra Stan cu inelul de logodnă după divorț

În luna iunie a acestui an, Alexandra Stan și iubitul ei, Emanuel, s-au căsătorit, având parte de o ceremonie frumoasă, iar petrecerea a avut loc pe malul mării. Deși pe atunci artista se declara foarte fericită și spunea că e încântată că a întâlnit persoana potrivită, la puțin timp cei doi au pus capăt relației lor și au divorțat.

Alexandra Stan a povestit în cadrul emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani că ea și Emanuel au divorțat, iar ea se concentrează în continuare pe cariera ei muzicală. Atunci când Dani a întrebat-o ce face cu inelul de logodnă, cântăreața a dat se înțeles că l-a păstrat.

“Poți să îl vinzi, depinde cât de scump e. Glumesc. Eu cred că fiecare alege ce face cu inelul, dar eu cred că e așa urât un pic să îl dai înapoi. E ca și cum ai da înapoi amintirile”, a spus Alexandra.

Dani i-a spus că bărbații, de regulă, se așteaptă să primească înapoi inelul sau măcar contra-valoare, iar Alexandra a adăugat. “Da, să dea și ei înapoi așteptările pe care le-au creat, visele, anii”.

