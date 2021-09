Alexandra Stan, pantalonii scurți și decupați care abia i-au acoperit zonele intime. Ce le-a atras, însă, atenția fanilor

Frumoasa artistă nu contenește să își surprindă urmăritorii cu ținutele ei spectaculoase, pozând mereu lipsită de inhibiții. Blondina a apelat și la o schimbare de look suprinzătoare, având acum șuvițe roz, care se potrivesc perfect cu costumația pe care a ales să o poarte.

Alexandra Stan, ținuta provocatoare care a atras atenția fanilor

Alexandra Stan a purtat un sutien roz, acoperit de șiruri de cristale, o jachetă scurtă, cu mânecă lungă, ce i-a lăsat la iveală abdomenul perfect plat și o pereche de pantaloni scurți, legați cu șnururi până sus. Pe aacești pantaloni avea applicate mai multe accesorii argintii.

La această ținută a asortat o pereche de cercei lungi, iar machiajul a completat perfect look-ul, fiind unul dramatic, cu un cat eye dus la extreme. Cu această ocazie, Alexandra a anunțat că le pregătește fanilor ei o surpriză muzicală, lansând în curând mai multe piese.

Fanii au reacționat imediat când au văzut ținuta ei extrem de sexy.

“You can wear a potato sack and you'd still look cool! 💙😎” (Poți să porți și un sac de cartofi și tot o să arați cool)

“We are ready👏Exciting🔥💖” (Suntem pregătiți și încântați)

“Looking so hot 👏👏👏” (Arăți foarte sexy!)

Alexandra Stan, fericită în brațele soțului ei

În urmă cu doar câteva luni, Alexandra Stan s-a căsătorit cu bărbatul visurilor ei, luând pe toată lumea prin surprindere.

Alexandra Stan s-a căsătorit în secret, când fanii nici nu știau că are iubit. Artista a fost discretă în ceea ce privește viața amoroasă până acum, când a făcut dezvăluiri despre relația și mai nou căsnicia sa. Cei doi au ajuns la altar după doar câteva luni de relație.

Din postura de clientă-consilier de dezvoltare personală, relația lor a devenit din ce în ce mai profundă și și-au recunoscut unul altuia sentimentele de dragoste. Nu au stat prea mult într-o relație de tip iubit-iubită, pentru că au știut că sunt suflete pereche, așa că au devenit soț și soție.

Relația lor a început prin a fi mai întâi profesională, pentru că Emanuel a consiliat-o în materie de dezovoltare personală.

„Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri”, a mărturisit artista, pentru sursa citată anterior.

