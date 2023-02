Alexandra Velniciuc a ales să nu aibă copii până la vârsta de 42 de ani. Care a fost principalul motiv: „Mă felicit”

Vedeta se bucură de cariera sa de succes și, alături de soțul ei Șerban Puiu, formează o familie extrem de îndrăgită și fericită, deși ambii au ales să nu aibă copii până în acest moment.

Cum a răspuns Alexandra Velniciuc când a fost întrebată de copii. Actrița a fost mai sinceră ca oricând

Alexandra Velniciuc este una dintre cele mai cunoscute personalități feminine de la noi și trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de regizorul Șerban Puiu. Într-un interviu acordat pentru Unica, actrița a vorbit sincer despre motivul pentru care nu are copii până la vârsta de 42 de ani, fără să-i pară rău de asta.

„În epoca în care trăim, în perioada asta, da, mă felicit! Toți prietenii noștri au copii, Doamne, n-aș ști să-l cresc, n-aș ști ce să-i spun, n-aș ști ce valori să-i induc, n-aș ști, pentru că tu îl crești frumos într-un creuzet al familiei tale și după aia sărăcuțul se izbește de ce e afară. Și ce face el?! Fie neagă ce a învățat în familie, fie se luptă să înțeleagă ce i se întâmplă dincolo.

Eu nu știu dacă eu aș mai fi fost așa și vorbesc foarte sincer, nu știu dacă eu aș mai fi fost ceea ce sunt acum, dacă m-aș fi născut în `95 și ar fi trebuit acum să intru în viață, nu știu! Nu e o perioadă în care să îmi pară rău că n-am copii, deloc!” a menționat Alexandra Velniciuc pentru sursa citată.

Ea s-a născut într-o familie de artiști, tatăl său fiind actorul Ștefan Velniciuc, care a rămas să aibă grijă de ea, împreună cu bunicii. Despre mama ei, actrița spune că îi este recunoscătoare că a plecat din viața sa și pentru că a devenit ceea ce este astăzi, deși a suferit enorm.

„Eu îi mulțumesc că a plecat! Pentru că dacă aș fi fost un copil crescut cu mamă, tată, amândoi artiști, eu cred că eram mult mai îngâmfată, cred că aș fi considerat că totul mi se cuvine, cred că aș fi muncit mult mai puțin decât am făcut până acum. Și cred că nu m-aș fi întărit pe dinăutru așa cum am făcut datorită plecării mamei mele. Da, îi mulțumesc!

Eu sunt acum ceea ce sunt și datorită lipsei ei. Da! Spun acum un lucru care poate fi și interpretat, e foarte dur, dar să știi că suferința te face om, te face om! Sigur, ea nu trebuie provocată voit, Doamne ferește, nu zic asta, dar suferința dacă îți este dată, eu sunt un om credincios, dacă îți este dată, îți este dată ca să înveți niște lucruri și trebuie doar să ai demnitatea s-o porți cu tine.

Mi-a fost foarte greu, foarte greu, monstruos de greu, dar am învățat lucruri, am învățat să mă cunosc, am învățat să mă descopăr, am învățat ce-mi place, ce nu-mi place, am învățat ce vreau, ce nu vreau, am învățat lucruri și am învățat cel mai important lucru în viață, cred că ăsta este firul meu roșu, nimic pe lumea asta nu mi se cuvine, nimic! Pentru tot trebuie să muncești și trebuie să meriți!” a mai declarat actrița pentru Unica.

