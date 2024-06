Alexia Eram, imagini înduioșătoare alături de bunicul său. Cum s-au filmat cei doi: „Hai Moșu!”

Alexia Eram a publicat în mediul online un videoclip emoționant în care apare alături de bunicul său. Ce doi s-au filmat în timp ce își prezentau hainele. Postarea tinerei a generat mai bine de 70 mii de like-uri.

Alexia Eram, fosta concurentă de la America Express, a înduioșat inimile oamenilor din mediul online cu un filmuleț adorabil. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânăra are o relație foarte specială cu toți membrii familiei sale.

Așadar, iubita lui Mario Fresh nu a stat prea mult pe gânduri și s-a decis să le facă cunoștință fanilor cu bunicul său. Aceasta a publicat un videoclip emoționant alături de persoana ce i-a făcut copilăria mai frumoasă.

Deși este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, Alexia Eram nu ezită să distribuie imagini cu oamenii dragi pe rețelele sociale. Mai mult, tânăra are o comunitate impresionantă de prieteni virtuali care abia așteaptă să posteze.

În ce ipostaze înduioșătoare s-au filmat Alexia Eram și bunicul ei

Imaginile cu bunicul său au stârnit curiozitatea oamenilor din mediul online. Toți au privit fascinați momentul în care Alexia Eram și bunicul ei au început să își prezinte hainele. Mai mult, prietenii virtuali s-au amuzat pe măsură de replicile bărbatului.

„Hai Moșu! Am venit din nou la tine ca să facem outfit of the day”, i-a spus fosta concurentă de la America Express.

„Am făcut! Alt day?”, i-a răspuns bunicul.

După ce și-a prezentat hainele, Alexia Eram și-a întrebat bunicul de unde are tricoul. Răspunsul acestuia a luat-o până și pe ea prin surprindere.

„Tricoul meu e de la mama ta! Pantalonii cred că sunt de la taică-tu, iar adidași de la Aris”, a spus el în glumă.

Pentru a-i surprinde pe fanii, fosta concurentă de la America Express și bunicul său au și defilat în fața telefonului.

Videoclipul înduioșător a generat mai bine de 70 de mii de like-uri și o mulțime de mesaj din partea prietenilor virtuali.

„Alexia, te-a eclipsat Moșu.😂 Brandurile lui sunt superb prezentate. Să trăiască Moșu!”, „Cât de mult seamănă Aris cu bunicul. Să vă trăiască.”, „Generația veche are alt outfit...se numește atitudine...și e greu cu atitudinea lor” sau „Ce drăguț e domnul ❤️simplu și sincer!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Se pare că bunicul Alexiei Eram a cucerit inimile internauților încă de la prima apariție a lui pe TikTok. Toți au avut numai cuvinte de laudă și admirație despre acesta.

Deși este foarte ocupată cu proiectele pe care le are, fosta concurentă de la America Express își face mereu timp pentru a-și vizita familia. Ori de câte ori prinde ocazia, tânăra merge să își vadă bunicul.

Mai mult, aceasta se mândrește cu el și pe rețelele sociale. Un lucru este cert, Alexia Eram are un bunic atât de simpatic și sincer. Mulți ar vrea să aibă alături de ei un om cu simțul umorului și suflet bun.