Alexia Eram și-a cumpărat un apartament de 200.000 euro. Cum arată camera Alexiei din copilărie

Alexia Eram, fostă concurentă de la America Express, este unul dintre cel mai apreciați influenceri din România. O fire jovială, mereu zâmbitoare și foarte pasionată de tot ce înseamnă modă și make-up, Alexia e o prezență extrem de îndrăgită.

Alexia Eram, în vârstă de 23 ani, este implicată în multe proiecte, colaborând cu foarte multe branduri. Toate aceste proiecte au ajutat-o să strângă banii necesari pentru achiziționarea proprului ei apartament, fără ajutorul părinților.

Alexia Eram, amintiri din copilărie

Alexia deține deja propriul apartament cu trei camera de la vârsta de 21 ani, iar imobilul a costat 200.000 euro. Cu toate acestea, frumoasă brunetă revine destul de des în vizită la părinții ei. Deși s-a mutat de-acolo de când a plecat la facultate, Alexia s-a întors în vizită și a devenit nostalgică atunci când a deschis ușa camerei în care a copilărit.

Alexia le-a arătat urmăritorilor ei de pe Instagram o serie de imagini din camera ei din copilărie, fiind încântată să își revadă obiectele dragi și tot ce colecționa când era mică. Ea a găsit și câteva dintre lucrurile pe care le confecționa când era mică.

Alexia s-a bucurat să vadă câte amintiri au păstrat părinții ei în camera în care ea a copilărit. E clar că Alexia a fost foarte răzfățată când era copil, având o cameră roz doar a ei, cu tapet floral care se asorta perfect cu perdelele roz. Alexia avea chiar și un televizor roz.

Acum Alexia privește cu nostalgie la toate lucrurile care o leagă de copilărie și se bucură pentru apartamentul pe care îl are chiar în centrul Bucureștiului.

Alexia Eram are propriul apartament

În noul ei apartament, Alexia a povestit într-un interviu că a ales să aibă un dormitor spațios și o terasă mare, făcând compromisul de a avea un living mai mic. Ea a decis să transforme unul dintre dormitoare în dressing, iar acea cameră este acum paradisul ei pentru că a putut să își depoziteze toate hainele și toți pantofii.

Pentru amenajarea apartamentului, Alexia a apelat la ajutorul unui designer de interior, dar i-a cerut sfaturi și tatălui ei.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a spus tânăra vedetă.

Alexia a ales apartamentul în centrul capitalei pentru a fi mai aproape de casa părinților ei, după ce 2 ani a locuit în Anglia, cât a fost la facultate, și le-a dus dorul.