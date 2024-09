Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere! Mesajul emoționant pe care iubitul ei, Mario Fresh, i l-a transmis

Alexia Eram, frumoasa concurentă America Express, a împlinit ieri frumoasa vârstă de 24 ani și a sărbătorit alături de iubitul ei, Mario Fresh, și alți prieteni la un festival de muzică.

Alexia Eram s-a distrat pe cinste de ziua ei de naștere alături de Mario Fresh, fratele ei, Aris Eram și alți câțiva prieteni cu care s-a întâlnit la Nostalgia.

Alexia Eram a împlinit 24 ani

Alexia și Mario formează unul dintre cele mai sudate cupluri tinere din showbiz-ul românesc și adesea postează video-uri și imagini împreună în ispotaze tandre, semn că iubirea lor încă arde ca la început.

Cei doi se bucură mereu de petreceri alături de prieteni și de data aceasta au profitat la maxim, dat fiind faptul că fosta concurentă America Express a împlinit 24 ani.

Alexia a primit mii de comentarii de la fani și prieteni, toți felicitând-o pentru frumoasa vârstă. Postarea de ziua ei de naștere pe Instagram a strâns peste 17.000 aprecieri.

Mario Fresh, iubitul ei, a ținut să îi transmită un mesaj emoționant. El a postat o fotografie cu ea la Insta Story cu următorul mesaj:

“Hei, Vreau să vă spun că azi e ziua Alexei. De ceva timp un om principal în viața mea. O bază pe care mă bazez. Un model după care mă ghidez și un copil cu care mă distrez. Mulțumești că ești! Ești tare!”.

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu încă din adolescență și de curând au împlinit 8 ani de când trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Fosta concurentă America Express a publicat mai multe imagini în ziua aniversării.

Între cei doi există o diferență foarte mică de vârstă. Alexia Eram este născută pe 31 august 2000, iar Mario Fresh este născut pe 9 august 1999. Când au început să formeze un cuplu Alexia avea 16 ani, iar Mario avea 17 ani. Între cei doi există o diferență de vârstă de numai un an. Cei doi s-au cunoscut când artistul a cântat la ziua Alexiei, iar după un an s-au întâlnit la un eveniment, unde au vorbit, au făcut schimb de numere de telefon și au început să iasă împreună.

„Ne-am văzut la un eveniment, am făcut schimb de numer eși am început să ieșim. Și ne-am sărutat pe un acoperiș prima oară. Cu un an înainte venise să cânte la ziua mea. Eram fană Mario Fresh. Atunci am făcut eu cunoștință cu el. Apoi ne-am reîntâlnit peste un an”, a povestit Alexia Eram într-o emisiune.

Pentru că sunt foarte tineri, cei doi nu se grăbesc să se căsătorească.

„Dacă acum m-ar cere Mario n-aș spune nu. M-aș logodi. Nu știu dacă m-aș căsători acum. Suntem destul de tineri. Mai copilărim. Cred că fiecare relație are urcușuri și coborâșuri mai ales când aveți o relație de mici și creșteți împreună. Cu o comunicare bună cred că poși trece peste orice”, a mai povestit Alexia Eram într-un podcast.

