Alexia Eram a sărbătorit ziua de naștere a iubitului ei Mario Fresh. Ce mesaj i-a transmis

De ziua de naștere a iubitului ei, Mario Fresh, Alexia Eram a postat o serie de imagini de colecție cu ei doi, de la începutul relației, când abia se cunoscuseră, și până în prezent.

Alexia Eram, fosta concurentă America Express, a sărbătorit ziua de naștere a lui Mario Fresh, iubitul ei, care a împlinit frumoasa vârstă de 25 ani.

Alexia a postat pe contul ei de Instagram o serie de fotografii alături de iubitul ei, în ipostaze tandre, din diferite momente ale relației lor.

Alexia Eram, mesaj emoționant pentru iubitul ei de ziua lui de naștere

Cei doi apar îmbrățișându-se sau sărutându-se, având deja o relație îndelungată, încă de pe vremea liceului.

Este evident că frumoasa brunetă este îndrăgostită nebunește de Mario din postările pe care le face adesea cu el și mesajele pe care I le transmite. Cu această ocazie specială, când artistul a împlinit 25 ani, Alexia a ales 4 fotografii cu ei, unele de când erau la începutul relației, iar la descrierea postării de pe Instagram, Alexia a adăugat:

“Happy birthday to my favourite person! You make my life beautiful! Je t’aime a la folie! ❤️” (La mulți ani persoanei mele preferate! Îmi faci viața mai frumoasă. Te iubesc la nebunie!), i-a transmis Alexia iubitului ei.

Mario i-a răspuns și el într-un comentariu la postarea ei cu “La nebunie 4life❤️”.

Postarea cu ei doi a strâns peste 43.000 de aprecieri, iar comentariile cu urări pentru Mario Fresh au curs.

În urmă cu doar câteva zile, Alexia și Mario au sărbătorit 8 ani de relație. Cu trandafiri, șampanie și lumânări: așa au sărbătorit Alexia Eram și Mario Fresh aniversarea de 8 ani de relație.

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu încă din adolescență. Între cei doi există o diferență foarte mică de vârstă. Alexia Eram este născută pe 31 august 2000, iar Mario Fresh este născut pe 9 august 1999. Când au început să formeze un cuplu Alexia avea 16 ani, iar Mario avea 17 ani. Între cei doi există o diferență de vârstă de numai un an. Cei doi s-au cunoscut când artistul a cântat la ziua Alexiei, iar după un an s-au întâlnit la un eveniment, unde au vorbit, au făcut schimb de numere de telefon și au început să iasă împreună.

„Ne-am văzut la un eveniment, am făcut schimb de numere și am început să ieșim. Și ne-am sărutat pe un acoperiș prima oară. Cu un an înainte venise să cânte la ziua mea. Eram fană Mario Fresh. Atunci am făcut eu cunoștință cu el. Apoi ne-am reîntâlnit peste un an”, a povestit Alexia Eram într-o emisiune.

De ziua lui de naștere, artistul a avut parte și de o petrecere, cu tort personalizat și persoane dragi alături. Alexia s-a fotografiat alături de iubitul ei și la petrecere și s-au bucurat împreună de distracție.

