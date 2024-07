Alexia Eram și Mario Fresh au împlinit 8 ani de relație. Cum au sărbătorit cei doi îndrăgostiți: „8 ani plini de iubire”

Alexia Eram și Mario Fresh au împlinit 8 ani de relație. Cei doi se iubesc de când erau adolscenți. Fosta concurentă America Express a publicat mai multe imagini în ziua aniversării.

Cu trandafiri, șampanie și lumânări: așa au sărbătorit Alexia Eram și Mario Fresh aniversarea de 8 ani de relație. Fosta cocurentă America Express a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini în care apare în ipostaze tandre alături de iubitul ei. Ultima imagine din seria publicată de Alexia Eram arată modul în care au sărbătorit, cioznind un pahar de șampanie, la lumina romantică a lumânărilor.

Alexia Eram și Mario Fresh, ipostaze tandre în ziua în care au sărbătorit 8 ani de relație. Imaginilie superbe de cuplu publicate de fosta concurentă America Express

„Opt ani plini de iubire”, a transmis Alexia Eram. Tânăra a primit un buchet de trandafiri roșii de la Mario Fresh, în ziua în care au împlinit 8 ani de relație. „Te iubesc foarte mult!”, i-a spus artistul iubitei sale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Alexia Eram, acoperită de săruturile lui Mario Fresh. Poza care „a scăpat” pe internet de pe plaja fierbinte

Cum a început povestea de dragoste dintre Alexia Eram și Mario Fresh

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu încă din adolescență. Între cei doi există o diferență foarte mică de vârstă. Alexia Eram este născută pe 31 august 2000, iar Mario Fresh este născut pe 9 august 1999. Când au început să formeze un cuplu Alexia avea 16 ani, iar Mario avea 17 ani. Între cei doi există o diferență de vârstă de numai un an. Cei doi s-au cunoscut când artistul a cântat la ziua Alexiei, iar după un an s-au întâlnit la un eveniment, unde au vorbit, au făcut schimb de numere de telefon și au început să iasă împreună.

„Ne-am văzut la un eveniment, am făcut schimb de numer eși am început să ieșim. Și ne-am sărutat pe un acoperiș prima oară. Cu un an înainte venise să cânte la ziua mea. Eram fană Mario Fresh. Atunci am făcut eu cunoștință cu el. Apoi ne-am reîntâlnit peste un an”, a povestit Alexia Eram într-o emisiune.

Citește și: Cât ar fi plătit Alexia Eram și Mario Fresh pentru vacanța din Bali. Suma pe care au scos-o din buzunar pentru clipe de vis

Pentru că sunt foarte tineri, cei doi nu se grăbesc să se căsătorească.

„Dacă acum m-ar cere Mario n-aș spune nu. M-aș logodi. Nu știu dacă m-aș căsători acum. Suntem destul de tineri. Mai copilărim. Cred că fiecare relație are urcușuri și coborâșuri mai ales când aveți o relație de mici și creșteți împreună. Cu o comunicare bună cred că poși trece peste orice”, a mai povestit Alexia Eram într-un podcast.

Alexia a declarat că este o persoană geloasă și consideră că gelozia cu limită este absolut normală într-o relație. Totuși, fosta concurentă America Express a admis că la începutul relației era mai geloasă față de cum este acum.

Cei doi au o formulă le alint atipică. Alexia Eram și mario Fresh își spun unul altuia „Cap” de la „Capul meu frumos”.