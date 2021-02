Alin Oprea a rămas fără averea de un milion de euro, după divorțul de Larisa. Reacția noii lui iubite

M-am gândit să îmi iau casă, dar va dura ceva timp. Va trebui să câștig niște sume de bani, dar nu mai visez la mall-uri și palate în care să locuiesc. Vreau o căsuță lângă pădure cu strictul necesar.", a mărturisti Alin Oprea, la Antena Stars.

Cu toate că trece peste o perioadă grea și a fost încercat din toate părțile când a renunțat la mariajul de 22 de ani, Alin Oprea vrea să ducă relația cu iubita sa Medana la nivelul următor: ”Acum nu îmi doresc cu ardoare copil, dar dacă vine, să fie primit. Nu este o prioritate. De ce nu (nr. să facă nuntă)? Nici asta nu este o prioritate. Preferăm să ne vedem acum și aici, nu în trecut și nu în viitor, restul sunt amintiri și vise. Trăiesc și clipa, dar îmi fac și planuri. Pot să am încredere cu riscul să fiu trădat din nou. Intri într-o zonă bolnăvicioasă dacă nu te mai lași să simți și să iubești”, a mai spus artistul pentru Antena Stars.

Artistul mărturisește că femeia pe care a cunoscut-o în timpul mariajului cu Larisa, a fost cea mai mare alinare a sa și a încercat să îl ajute cu bani: "Ea a fost mentorul meu. Când ne-am întâlnit, ea a fost mai stabilă decât mine și am avut un sprijin mare în ea. Ea financiar și-a dorit mult să mă sprijine, dar eu am refuzat pentru că vreau să mă consider în continuare bărbat, chiar dacă posibilitățile ei sunt mari am spus că nu vreau.”, a spus Alin Oprea.