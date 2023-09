Alin Oprea s-a căsătorit religios cu Medana. Ce rochii spectaculoase a schimbat mireasa la petrecere

Solistul trupei Talisman s-a căsătorit religios cu aleasa inimii sale. Au avut opt perechi de nași, iar mireasa a schimbat mai multe ținute spectaculoase.

Alin Oprea și Medana s-au căsătorit civil anul trecut, în luna decembrie. În acest weekend ei au ales să se cunune și în fața lui Dumnezeu. Potrivit Libertatea, Alin Oprea s-a ocupat de toate detaliile evenimentului, astfel încât totul să se desfășoare așa cum și-a imaginat alături de partenera sa.

Atât Alin Oprea, cât și Medana au mai fost căsătoriți înainte. Cu toate acestea, mireasa a îmbrăcat pentru prima dată rochia albă la evenimentul cu Alin Oprea. Pe parcursul serii, bruneta a schimbat mai multe ținute spectaculoase.

Citește și: Alin Oprea se însoară cu iubita sa, Medana. Cine sunt nașii de cununie: „Ei sunt cunoscuți”

Ce rochii spectaculoase a schimbat mireasa în timpul evenimentului

Solistul și partenera sa și-au sărbătorit iubirea alături de familie, prieteni și apropiați. Cuplul a avut opt perechi de nași, printre care și Maria Dragomiroiu, și au avut invitate aproximativ 500 de persoane.

De asemenea, tortul a fost unul spectaculos, iar mărimea și forma au fost inedite, precum și modul în care a fost adus. La momentul tortului, mireasa a purtat o rochie albastră cu trenă și inserții de flori albe.

În primele momente ale petrecerii, mirasa a purtat o rochie lungă, fără bretele, cu elemente sclipitoare, pe care a completat-o cu un voal până în talie.

Citește și: Mugur Mihăescu, Axinte, Cătălin Moroşanu şi Alin Oprea, momente de roast savuros mâine, de la 20:30, la iUmor

De la petrecere nu a lipsit nici muzica bună, nici dansul, dar nici artificiile care au oferit un adevărat spectacol la marginea piscinei.

Alături de fericitul cuplu au fost nume sonore din lumea muzicii românești, precum Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Alina Sorescu și mulții alții.

Citește și: Alin Oprea a rămas fără averea de un milion de euro, după divorțul de Larisa. Reacția noii lui iubite

Alin Oprea a fost căsătorit cu Larisa Oprea timp de 22 de ani. În urma divorțului, acesta a pierdut totul. Aluat-o de la zero și și-a refăcut averea, însă un timp înainte de a se pune pe picioare a locuit cu chirie. Medana i-a fost un sprijin în toată această perioadă. Larisa, mama copiilor săi, știa de relația celor doi, astfel că i-a blocat conturile bancare. Averea solistului a ajuns în conturile copiilor lor.

„Nu mă așteptam la așa ceva, că trebuia să existe o formă de respect pentru tot ce făcusem la momentul ăla. Nu m-am complăcut în cădere. M-am ridicat, m-am scuturat și am spus că trebuie să învăț ceva din lucrul ăsta. Mi-am dat un restart și am căutat o satisfacție, să văd cum mă descurc și singur. Și într-o perioadă în care din punct de vedere profesional suntem jos. Chiar dacă a fost o schimbare dură și bruscă, am reușit să o iau de la capăt. M-am gândit să îmi iau casă, dar va dura ceva timp. Va trebui să câștig niște sume de bani, dar nu mai visez la mall-uri și palate în care să locuiesc. Vreau o căsuță lângă pădure cu strictul necesar”, a declarat artistul după divorțul de Larisa în timpul unei emisiuni de la Antena Stars.