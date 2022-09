Mugur Mihăescu, Axinte, Cătălin Moroşanu şi Alin Oprea, momente de roast savuros mâine, de la 20:30, la iUmor

Rând pe rând, bunii săi prieteni Axinte, Mugur Mihăescu, Cătălin Moroșanu și Alin Oprea au urcat pe scena emisiunii și l-au luat la roast. Cum a reacţionat acesta, telespectatorii vor putea urmări mâine, de la 20.30, la Antena 1 și exclusiv online în AntenaPLAY.

Axinte, pe numele real Florin Petrescu, nu a venit cu mâna goală, ci cu surprize pentru fiecare dintre juraţi. Delia, Mihai Bendeac şi Cheloo nu au scăpat nici ei de „tirada” invitatului special. „Mi-a spus că se bucură să fie aici, pentru că are ce învăța de la voi, chiar dacă are o mare experiență de viață!”, şi-a început el roast-ul, însă ce a urmat a stârnit hohote de râs la masa juriului iUmor.

Momente savuroase de roast la iUmor

Poante savuroase a avut și Mugur Mihăescu – el a ales să facă o satiră politică, iar la finalul ei, Cheloo s-a întors către Radu Pietreanu și a exclamat: „Noblețe“. Juratul-surpriză de la iUmor a spus: „Ați văzut? Uite ce lecție mi-a tras chelu’! Am și eu chelul meu. Eu cred că a vrut să se răzbune pe mine, pentru că l-am schimonosit în toate felurile. În 35 de ani, l-am pus să joace în toate rolurile!”, a povestit amuzat Radu Pietreanu.

Alin Oprea îl cunoaște și el de peste 30 de ani pe bunul său prieten și i-a pregătit un roast ca la carte: „A avut un grup de umor care făcea tot felul de glume: pe la mare, pe casete, pe la TV. Așa zic unii, că era umor! Eu mă îndoiesc și în ziua de astăzi de acest lucru. Ori eram prea mic ca să vă înțeleg glumele, ori ați crescut voi prea mult și nu le mai aveți. (…)”, şi-a început el momentul.

Nici Cătălin Moroşanu nu a fost mai blând: „Glumele mele sunt puțin mai dure, motiv pentru care nu toată lumea ține la ele. (…). Eu vreau să te întreb așa: ce a fost în capul tău când mi-ai pus porecla «Moartea din Carpați»? Ai avut ciudă pe mine?!“, iar Radu Pietreanu a răspuns: „Eu i-am pus porecla «Moartea din Carpați», pentru că eu eram «Foamea din Cărbunești». Trebuia să ne completăm cumva“. Întregul moment va putea fi urmărit mâine seară, de la 20:30, la Antena 1.

iUmor revine pe micile ecrane cu noul sezon de vineri, 9 septembrie

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu noul sezon de vineri, 9 septembrie, începând cu ora 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1 și, exclusiv online, pe AntenaPLAY.

Serialul iMai Mult Umor va însoţi şi de această dată fiecare ediție iUmor și va fi difuzat pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY. În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1.