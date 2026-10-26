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Alina Laufer, cu fața acoperită în propria casă, după operația estetică. De ce s-a ascuns de copiii ei

Alina Laufer a făcut mărturisiri despre perioada de recuperare după intervenția estetică la nivelul feței. Vedeta a povestit că, după operație, a fost nevoită să stea în propria casă cu o eșarfă pe cap și ochelari de soare, pentru a nu-și speria copiii. Deși spune că a avut o recuperare bună, primele zile nu au fost lipsite de momente delicate.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 14:59 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 15:07
Alina Laufer a stat cu fața acoperită în casă, după liftingul facial | Antena Stars / Instagram
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Alina Laufer și-a acoperit fața după operația estetică, pentru a nu-și speria copiii

Invitată într-un podcast, Alina Laufer a vorbit deschis despre intervenția estetică pe care a suferit-o și despre perioada de recuperare. Vedeta a explicat că știa de la început că rezultatul final nu avea să fie vizibil imediat și că era pregătită pentru schimbările fizice de după operație:

Vedeta a recunoscut că nu a fost afectată psihic de felul în care arăta după intervenție. Singura ei grijă a fost legată de reacția copiilor, care se aflau acasă atunci când s-a întors de la operație:

Pentru că cei mici erau curioși, dar și temători, vedeta a ales să le explice treptat ce se întâmplase și de ce înfățișarea ei era diferită:

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Alina Laufer spune că acum este mulțumită de rezultat, iar familia ei s-a obișnuit cu schimbarea: „Și acum chiar îți spun: «Uite, mami, ce bine arăt», sunt foarte fericită, soțul meu iarăși este fericit. Despre asta e vorba”, a mai spus vedeta.

Ce intervenție estetică și-a făcut Alina Laufer. Cum a decurs recuperarea

Alina Laufer a explicat că a apelat la un lifting endoscopic și că intervenția nu a fost una extinsă. Potrivit declarațiilor sale, umflăturile au fost mai pronunțate în zona frunții și a ochilor, însă recuperarea a decurs mai bine decât se aștepta:

Vedeta a oferit și detalii despre procedura la care a apelat, explicând, în propriile cuvinte, ce presupune liftingul endoscopic: „E un lifting endoscopic. Endoscopic înseamnă că îți bagă endoscopul și îți secționează straturile, îți desprinde pielea cu endoscopul și trage frumos, așează, repoziționează straturile…”

De ce Alina Laufer a ales anestezia generală pentru operația estetică

Un alt detaliu dezvăluit de Alina Laufer este legat de alegerea anesteziei. Vedeta a povestit că medicul i-a oferit posibilitatea de a face intervenția și cu anestezie locală, însă ea a preferat să fie complet adormită:

Alina Laufer a povestit că, ulterior, a întâlnit și paciente care trecuseră prin aceeași procedură, dar care optaseră pentru anestezie locală. A fost surprinsă să afle că acestea reușiseră să stea relaxate pe durata intervenției:

Vedeta a mărturisit că a trecut cu bine peste perioada de recuperare și că este fericită cu alegerea făcută. Dincolo de schimbarea fizică, cel mai important lucru pentru ea a fost ca cei mici să înțeleagă ce se întâmplă și să nu fie speriați de înfățișarea temporară de după operație.

alina laufer

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