Alina Laufer, cu fața acoperită în propria casă, după operația estetică. De ce s-a ascuns de copiii ei

Alina Laufer și-a acoperit fața după operația estetică, pentru a nu-și speria copiii
Invitată într-un podcast, Alina Laufer a vorbit deschis despre intervenția estetică pe care a suferit-o și despre perioada de recuperare. Vedeta a explicat că știa de la început că rezultatul final nu avea să fie vizibil imediat și că era pregătită pentru schimbările fizice de după operație:
Vedeta a recunoscut că nu a fost afectată psihic de felul în care arăta după intervenție. Singura ei grijă a fost legată de reacția copiilor, care se aflau acasă atunci când s-a întors de la operație:
Pentru că cei mici erau curioși, dar și temători, vedeta a ales să le explice treptat ce se întâmplase și de ce înfățișarea ei era diferită:
Alina Laufer spune că acum este mulțumită de rezultat, iar familia ei s-a obișnuit cu schimbarea: „Și acum chiar îți spun: «Uite, mami, ce bine arăt», sunt foarte fericită, soțul meu iarăși este fericit. Despre asta e vorba”, a mai spus vedeta.
Ce intervenție estetică și-a făcut Alina Laufer. Cum a decurs recuperarea
Alina Laufer a explicat că a apelat la un lifting endoscopic și că intervenția nu a fost una extinsă. Potrivit declarațiilor sale, umflăturile au fost mai pronunțate în zona frunții și a ochilor, însă recuperarea a decurs mai bine decât se aștepta:
Vedeta a oferit și detalii despre procedura la care a apelat, explicând, în propriile cuvinte, ce presupune liftingul endoscopic: „E un lifting endoscopic. Endoscopic înseamnă că îți bagă endoscopul și îți secționează straturile, îți desprinde pielea cu endoscopul și trage frumos, așează, repoziționează straturile…”
De ce Alina Laufer a ales anestezia generală pentru operația estetică
Un alt detaliu dezvăluit de Alina Laufer este legat de alegerea anesteziei. Vedeta a povestit că medicul i-a oferit posibilitatea de a face intervenția și cu anestezie locală, însă ea a preferat să fie complet adormită:
Alina Laufer a povestit că, ulterior, a întâlnit și paciente care trecuseră prin aceeași procedură, dar care optaseră pentru anestezie locală. A fost surprinsă să afle că acestea reușiseră să stea relaxate pe durata intervenției:
Vedeta a mărturisit că a trecut cu bine peste perioada de recuperare și că este fericită cu alegerea făcută. Dincolo de schimbarea fizică, cel mai important lucru pentru ea a fost ca cei mici să înțeleagă ce se întâmplă și să nu fie speriați de înfățișarea temporară de după operație.
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