Alina Pușcaș a scăpat de un complex. Modificarea pe care și-a făcut-o frumoasa prezentatoare: „Când vorbeam se vedea”

Alina Pușcaș și-a anunțat recent fanii că și-a spart un dinte, după ce a mușcat din sâmburele unui fruct. Îndrăgita prezentatoare Te cunosc de undeva! era îngrijorată în privința aspectului fizic după acest incident, așa că a intrat rapid pe mâna medicului stomatolog. Din fericire, soțul Alinei Pușcaș este medic stomatolog, iar problema a putut fi rezolvată foarte rapid.

„Ei, cred că este pentru prima dată când mă bucur de această modă forțată, să zic așa, cu măștile [de protecție], pentru că aseară mi s-a spart un dinte. Dintele din față, îngrozitor! Trebuie să mă duc la soț să mi-l repare. Cum să mănânci, nu mai știu ce fruct am mâncat aseară, și să-ți înfigi dintele în sâmbure. Bine, nici nu l-am înfipt foarte serios și totuși mi s-a spart dintele. Mi-e rușine. V-aș arăta, dar totuși mi-e rușine”, a spus Alina Pușcaș pe Insta Story.

Alina Pușcaș și-a reparat dintele pe care l-a spart mușcând dintr-un fruct

Alina Pușcaș a scăpat repede de această problemă și a publicat o imagine cu dinții ei înainte și după intervenția soțului său:

„Nu era foarte grav, dar când vorbeam se vedea”, a scris îndrăgita prezentatoare în dreptul fotografiei.

Mai târziu, Alina Pușcaș le-a vorbit fanilor zâmbind și explicând cum i-a fost refecătu dintele

„Iată că pot să zâmbesc din nou, pot să vă vorbesc fără mască pentru că am rezolvat problema. Am refăcut dintele din compozit, nu am pus fațetă”, a precizat Alina Pușcaș pe rețelele sociale.

Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva! a precizat că soțul ei nu a vrut să-i pună fațetă, ci a recurs la reconsturuirea dintelui:

„A sunat puțin ciudat. Nu mi-am refăcut eu dintele pentru că nu este meseria mea, dar este meseria soțului, care este stomatolog, implantolog, este și pe chirurgie mică, nu face chestii de genul ăsta, dar fiind vorba despr emine nu a avut de ales, a trebuit să s econformeze și a refuzat să-mi pună fațetă pentru că nu voia să-mi pilească un dinte atât de sănătos. Se rupsese dintele și el încearcă să țină dinții sănătoși cât mai mult în gură.

