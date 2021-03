Alina Pușcaș, accident la schi. Ce a pățit prezentatoarea Te cunsoc de undeva! și în ce stare este în prezent

Citește și: Te cunosc de undeva, 27 februarie 2021. Andreea Bălan și Alina Pușcaș au surprins cu ținutele alese! Cum au apărut

„Am plecat la Sinaia și am ajuns la cota 2000, unde era absolut superb. Părea să fie zăpadă, dar de fapt era foarte multă gheață, pentru că totul lucea. A fost pentru prima oară când am îndrăznit să schiez pe gheață. Pe a doua pârtie pe care am dat-o am și căzut în genunchi și am lovit cu genunchii gheața. A fost prima oară când m-am lovit rău de tot. La un moment dat în Elveția am căzut într-o prăpastie, dar atunci nu am pățit nimic de gneul ăsta ligamente, genunchi”, a povestit Alina Pușcaș la Antena Stars.

Alina Pușcaș a povestit în ce stare se află în prezent. Vedeta spune că nu are voie să forțeze piciorul în orteză, iar dacă vrea să facă exerciții fizice poate să-și lucreze partea de la abdomen în sus. Prezentatoarea TCDU spune că după luna în care piciorul drept îi este imobilizat, va trebui să facă tratamente de recuperare.

Cum se simte Alina Pușcaș, după căzătura la schi