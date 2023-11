Alina Pușcaș face nuntă în 2024. Ce spune despre frumosul eveniment și cum va arăta rochia de mireasa

Alina Pușcaș și partenerul său se pregătesc pentru un eveniment deosebit în lumea mondenă din România - nunta lor! Ce a ținut să precizeze.

După ce a devenit una dintre cele mai emblematice prezentatoare TV din țară, Alina Pușcaș se îndreaptă către o nouă etapă în viața sa.

Alina Pușcaș a vorbit despre nuntă și despre cum va arăta rochia de mireasă pe care o va purta

În urmă cu 10 ani, pe 20 noiembrie 2014, Alina și partenerul ei își sărbătoreau începutul relației. Cu toate acestea, planurile pentru o mare petrecere de nuntă au fost amânate din cauza pandemiei, evenimentul fiind inițial programat pentru 2020 în Mykonos, Grecia.

Cu dorința de a organiza o nuntă spectaculoasă, Alina Pușcaș a decis ca pe 20 noiembrie 2024 să marcheze nu doar aniversarea a 10 ani de relație, ci și ziua mult așteptată a nunții. Într-un interviu recent acordat Antena Stars, Alina a explicat motivul amânării evenimentului, subliniind că pandemia a perturbat planurile inițiale.

Vedeta a dezvăluit că, în ciuda amânării, are în continuare în plan o petrecere memorabilă, cu numeroși invitați și o atmosferă plină de bucurie. Alina Pușcaș a surprins cu dorința sa de a alege o ținută lejeră pentru ziua cea mare - o rochie transparentă, însoțită de costum de baie și ciocate, renunțând astfel la convenționala și clasica rochie de mireasă.

Cu un parcurs remarcabil în industria media românească, Alina Pușcaș rămâne una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități. Cu entuziasm și bucurie, ea se pregătește să împărtășească momentul special al nunții sale cu fanii și publicul său fidel.

„Noi am vrut să facem nunta în 2019. Am făcut atunci cununia civilă și în 2020, era deja programat totul să facem nuntă în Grecia, în Mykonos, însă a venit pandemia. Și s-a închis. Nu am avut voie. Ne-au spus foarte clar că putem să facem petrecere, dar nu se dansează, se stă la masă, nu ai voie să fii mai mult de 50 de persoane și după ce am zis că de ce o fac acolo. Mykonos pentru noi e o insulă specială și de asta am ales să facem acolo și atunci am renunțat, pentru că nu aveam cum să facem genul acesta de petrecere”, a spus Alina Pușcaș, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Alina Pușcaș

În urmă cu doar câteva luni, Alina Pușcaș a trecut printr-o perioadă complicată din punct de vedere al stării de sănătate. După ce și-a îngrijorat fanii cu o imagine de pe patul de spital, prezentatoarea Te cunosc de undeva! le-a dezvăluit prietenilor virtuali ce s-a întâmplat, de fapt cu ea, dar și ce remediu inedit a găsit.

Așa cum a dezvăluit chiar ea pe contul său de Instagram, durerile de spate au revenit și a ales să le trateze cu o metodă inedită.

„Azi am avut o zi cu dureri serioase de spate...le-am tratat momentan cu plasturi cu chilli”, a mărturisit acesta. „Starea de nervi cu ce o tratez?”, a mai întrebat ea retoric.

Nu este prima dată, însă, când Alina Pușcaș se confruntă cu astfel de probleme de sănătate. La începutul acestei luni, ea și-a îngrijorat urmăritorii cu o fotografie realizată chiar pe patul de spital, anunțând că este pregătită de o intervenție chirurgicală.

În imaginile respective, se poate observa cum vedeta TV era întinsă pe patul de spital, pregătită deja cu hainele de operație - o cămașă lejeră, așa cum este standard, dar și o pereche de i ciorapi de compresie, lucru care a dus cu gândul că Alina Pușcaș va suferi o intervenție care necesită anestezie.

„Revin. Urați-mi noroc!”, a scris prezentatoarea TV în dreptul fotografiei, fără alte detalii lămuritoare.