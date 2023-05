Amber Heard se retrage de la Hollywood, după ce a pierdut procesul cu fostul soț, Johnny Depp, în care l-a acuzat de agresiune

Surse apropiate ale actriței și jurnaliști de la Daily Mail au explicat că planurile actriței Amber Heard nu mai sunt de a rămâne în America și de a mai juca la Hollywood.

Amber Heard se retrage de la Hollywood. Unde se mută fosta soție a lui Johnny Depp

Iată ce au dezvăluit apropiații actriței Amber Heard despre planurile ei de viitor:

„Pot dezvălui că Amber Heard a părăsit Hollywood-ul și s-a mutat liniștită în Spania cu fiica ei mică, Oonagh”, a susținut Alison Boshoff de la Daily Mail într-un articol publicat joi.

Potrivit jurnalistului, un prieten al lui Amber Heard a spus: „Este bilingvă în spaniolă și este fericită acolo, crescându-și fiica departe de tot zgomotul”.

Amicul a mai spus pentru presa că actrița în vârstă de 37 de ani s-ar putea întoarce într-o zi în Tinseltown. „Nu cred că se grăbește să se întoarcă la serviciu sau la Hollywood, dar probabil o va face când va fi momentul potrivit, pentru proiectul potrivit”, a explicat prietenul actriței, conform raportului Daily Mail, citat de pagesix.com.

Reprezentanții legali ai actriței nu au răspuns imediat cererii presei internaționale la o replică și la validarea informațiilor. Dar lucrurile par să fie adevărate, mai ales pentru că Amber Heard și-a vândut casa din Yucca Valley, California, în iulie 2022, pentru 1,1 milioane de dolari.

De atunci, ea a petrecut mult timp în Spania. În octombrie anul trecut, vedeta din filmul „Aquaman” a fost fotografiată pe plajele din Palma de Mallorca.

Cu câteva zile înainte, a fost văzută jucându-se cu fiica ei, Oonagh, în vârstă de 2 ani, într-un parc pentru copii în timpul escapadei sale din Spania. Actrița și-a ținut copilul departe de ochii publicului de când a primit-o prin mamă-surogat pe aceasta, în iulie 2021.

Amber Heard a pierdut procesul împotriva lui Johnny Depp în 2022

Presupusa mutare a lui Amber Heard în Spania are loc la aproape un an după procesul ei pentru defăimare cu fostul soț Johnny Depp. Actorul în vârstă de 59 de ani, a dat-o în judecată pe aceasta pentru 50 de milioane de dolari în 2019, susținând că a mințit că el a abuzat-o, doar pentru a obține mai mulți bani în acordul lor de divorț. Un an mai târziu, fosta lui soție l-a contrazis în judecată pentru 100 de milioane de dolari.

Procesul s-a încheiat în iunie 2022, instanța i-a ordonat lui Amber Heard să-i plătească actorului din „Pirații din Caraibe” 10 milioane de dolari în daune compensatorii plus 350.000 de dolari în daune punitive pentru defăimarea actorului, într-un articol din 2018 pe care l-a scris pentru The Washington Post.

