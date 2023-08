Ana Bodea, imagini senzuale în costum de baie, la piscină. Cum s-a lăsat fotografiată în vacanță: „Mai frumoasă decât Barbie”

Ana Bodea și-a lăsat trupul sărutat de razale calde ale soarelui la piscină. Imaginile cu protagonista din Lia - Soție soțului meu au stârnit reacții în mediul online.

Ana Bodea a profitat din plin de ultimele zile de vacanță. Frumoasa actriță din Lia - Soția soțului mei și-a lăsat trupul mângaiat de razele soarelui, la piscină. Vedeta nu a rata nici ocazia de a se fotografia într-o ipostază senzuală care a stârnit reacții pe rețelele sociale.

Cum s-a fotografiat Ana Bodea în costum de baie, la piscină

Protagonista din Lia - Soția soțului meu a profitat de ultimele clipe libere înainte de a se întoarce pe platoul de filmare. Aceasta a povestit pe contul ei de Instagram cum și-a petrecut vacanța, dar și că a rămas cu gândul tot acolo.

Pentru a marca momentul, aceasta a postat și două imagini incendiare. Ana Bodea s-a fotografiat pe margine piscinei în ipostze în care nu a mai fost văzută până acum. Cu picăturile de apa care i se scurg pe trup și cu razele de soare care îi luminează chipul, aceasta a pozat doar într-un costum de baie care îi pune în valorea trăsăturile.

„Am decis acum mult timp că o să îmi intitulez ultima duminică din vara aceasta “Dolce far niente”. M-am ținut de plan. O să îmi fie dor de soarele puternic, care parcă îți arde pielea în 30 de secunde, de momentele în care ziceam ca e prea cald ca să mai pot respira și de boost-ul de energie pe care mi-l dădeam atunci când, pentru a suporta mai ușor temperatura, mă aruncam în piscina (sau eram aruncată în piscina, depinde de caz).

M-am relaxat, distrat, bronzat, însă am cam chiulit de la sală și am noroc că am făcut sport toată viața. Până acum ceva timp sportul mă ajuta să mă mențin în formă atât fizic, cât și psihic și nu aș vrea să neglijez un corp, dar și o minte, pentru care am muncit toată viața. Așa că mă întorc cu forțe proaspete, cu bateriile încărcate, gata de fitness, stretching, dans, box, squash și orice mai decid sa fac . Ce ziceți? Ce alt sport mi se potrivește?”, a scris Ana Bodea pe Instagram.

Care este motivul pentru care Ana Bodea a renunțat la balet

Recent, îndrăgita actriță din Lia - Soția soțului meu a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru fanii ei de pe Instagram. Acolo, Ana Bodea și-a deschis sufletul și a răspuns sincer la întrebarea prietenilor săi virtuali legată de motivul pentru care a renunțat la balet. Tânăra actriță este absolventă a Academiei de Balet Balşoi din Moscova, însă a hotărât să o ia pe alt drum.

„E o întrebare care mi-a fost adresată foarte des, cred că toata lumea m-a întrenat la un moment dat. Pe scurt, eu am început sa dansez la 3 ani și pe la 18 ani, mi-am dat deama că nu mă mai face fericită, nu mai e ce îmi doresc de la viață. Atât. Nu e niciun motiv ascuns", a dezvăluit Ana Bodea.

„Atunci când incepi ceva la 3 ani sau cand ești foart mic, te maturizezi și poți să-ți dai seama pe parcursul drumului, că nu mai e ce-ți place și îti dorești să faci altceva și că sunt atâtea lucruri care te-ar putea face fericită”, a mai adăugat frumoasa actriță.