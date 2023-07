Ana Bodea și Oana Zara au o prietenie frumoasă și dincolo de platoul de filmare. Ce legătură specială există între cele două

Deși colege în distribuția „Lia, soția soțului meu”, Ana Bodea și Oana Zara sunt prietene și dincolo de scenele din serial. Află din rândurile de mai jos ce amintiri frumoase le leagă pe cele două actrițe!

Oana Zara a mărturisit pentru Unica că serialul de la Antena 1 i-a consolidat prietenia cu Ana Bodea. Iată ce alte exclusivități a oferit actrița despre legătura specială care există între ele!

Ce legătură specială există între Ana Bodea și Oana Zara

Oana Zara este absolventă a Universtiății Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, acolo unde a început și legătura pe care o are în prezent cu Ana Bodea.

Întrebată dacă prietenia cu protagonista din „Lia, soția soțului meu” s-a înfiripat de pe platourile de filmare, Oana Zara a explicat că se cunosc din facultate, Ana Bodea fiind cea care a remarcat-o prima:

„Eu cu Ana am fost colege de facultate și de acolo ne știm. S-a consolidat prietenia mai mult poate, dar de atunci eram prieten. Ne-am înțeles bine dintotdeauna, de când am început facultatea. (...) Ne-am găsit cumva dinainte. Ana mi-a zis că am fost prima persoană pe care a văzut-o când a intrat în facultate la înscriere, era cu mama ei. (...) O să ți se pară foarte ciudat, dar nu chiuleam, pentru că ne plăcea atât de mult facultatea și noi ne distram la facultate, în pauze sau după facultate.”, a mărturisit Oana Zara pentru sursa citată mai sus.

Cu toate acestea, Oana Zara este de părere că faptul că au făcut parte din aceeași distribuție le-a unit și mai mult:

„Cred că serialul ne-a apropiat mai mult, pentru că suntem tot timpul împreună. Am ajuns să facem lucruri împreună, vorbim prin mesaje: <<ce faci? cum te simți?>> Uite, de exemplu, ei i-a fost puțin rău într-o zi la filmare și eu m-am dus la magazin, i-am cumpărat tot ce a avut nevoie, adică ne susținem. Va fi prima noastră vacanță împreună.”, a mai adăugat Oana Zara pentru sursa citată.

Ana Bodea și Oana Zara și-au planificat prima vacanță împreună

Pentru că filmările pentru serialul „Lia, soția soțului meu” sunt în pauză până la sfârșitul lunii iulie, Oana Zara se bucură de timpul liber. Astfel, alături de iubitul ei, Bogdan Medvedi, actrița va ajunge în Italia, călătoria fiind cadoul pe care l-ar fi primit cu ocazia zilei sale de naștere, potrivit sursei citate mai sus.

Însă, aceasta nu este singura destinație unde își va încărca bateriile, căci Oana Zara și Ana Bodea vor pleca împreună și în Croația:

„O să mergem în Italia, vom merge și în Croația cu Ana Bodea, colega mea de la serial și cred că și în Irlanda vom trece câteva zile și cred că la mine la Zărnești, puțin pe munte, cam atât.”, a răspuns Oana Zara pentru sursa citată mai sus.

