Ana Crudu, sora Danielei Crudu a născut! Ce sex are bebelușul acesteia și ce poză a publicat cu micuțul

Ana Maria Crudu a adus pe lume un băiețel, aducând astfel o mare bucurie în familia Crudu.

După ce Daniela Crudu și-a botezat recent fetița, Ana Maria a devenit și ea mămică și nu a stat pe gânduri când a venit momentul de a-și prezenta fiul online.

Ana Crudu a devenit mamă de curând. A adus pe lume un băiețel perfect sănătos

Cu ocazia zilei de naștere a soțului ei, Ana Maria a împărtășit o imagine a micuțului lor, confirmând astfel că se află într-un moment de fericire maximă.

Această veste a fost anticipată de către tatăl lor la botezul nepoatei Danielei Crudu, sugerând că Ana Maria urmează să devină și ea mămică de băiat. Cu toate că au devenit părinți în urmă cu relativ puțin timp, Ana Maria și soțul ei, Adrian Neagu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă dinainte de a deveni părinți.

După ce fiul lor a venit pe lume, Ana Maria a dorit să împărtășească această fericire cu persoanele din mediul online, publicând o imagine cu el în brațele soțului ei.

În plus, această postare a fost și o felicitare adresată soțului ei, Adrian Neagu, cu ocazia zilei lui de naștere. Cu puțin timp în urmă, sora Anei, Daniela Crudu, și-a botezat propria fiică, micuța Diana, și acum cele două surori trăiesc momente fericite, având copii de vârste apropiate. Astfel, familia Crudu radiază de bucurie și împlinire în acest moment special.

Ce a povestit Daniela Crudu despre clipele de panică prin care a trecut înainte de naștere, la televizor

Daniela Crudu a venit la Xtra Night Show cu zâmbetul pe buze și multă energie pozitivă. Fosta asistentă TV a vorbit despre momentul în care și-a strâns fiica pentru prima oară în brațe, dar și despre clipele de panică prin care a trecut înainte de naștere.

Superba brunetă a fost nevoită să nască mai devreme cu o lună din cauza unui eveniment neașteptat. Medicul a observat că micuța nu mai mișcă în burta mamei sale, motiv pentru care s-au luat măsuri rapide.

„Un pic mai devreme, că am născut la 36 de săptămâni și 5 zile, aproape 8 luni. Am avut noroc cu doamna doctor. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. A avut o presimțire și mi-a zis că mă pune direct pe masa de operații. Aveam probleme pentru că sarcina era joasă și din motivul ăsta. A simțit că e momentul. (...) Nu a stat la incubator, eram disperată, nu eram ok. Sufletul meu era varză. Îmi era greu când am aflat că trebuie să mai stau în spital”, a povestit Daniela Crudu la Antena Stars.