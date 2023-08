Sora Danielei Crudu, Ana Maria, este gravidă! Vestea a dat-o chiar tatăl acesteia la tv. Când va naște

Ana Maria Crudu este gravidă, la scurt timp după ce sora ei, celebra Daniela Crudu a născut. Tatăl celor două a dat vestea la tv, în direct.

Ana Maria Crudu nu a dezvăluit până în acest moment faptul că este gravidă, însă tatăl acesteia nu a fost la fel de secretos și a vorbit deschis despre acest subiect, la tv. Iată că în familia Crudu motivele de bucurie se țin lanț.

Ana Maria Crudu este gravidă. Tatăl surorii Danielei Crudu a dat vestea la tv și a făcut o serie de declarații. Care este sexul bebelușului

Dacă Daniela Crudu a născut o fetiță, iată că sora ei, Ana Maria, va aduce pe lume un băiețel, pe care toată familia îl așteaptă cu nerăbdare. Iată ce a declarat tatăl celor două vedete și când va veni pe lume băiețelul.

„Și Ana Maria să fie într-un ceas bun, e și ea însărcinată acum. Trebuie să nască în septembrie. După câte știu, un băiețel, frumos foc. L-am văzut și eu în aparate. Mă uitam ca la poarta nouă.”, a declarat tatăl Danielei Crudu, pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Aceasta, potrivit declarațiilor tătălui Danielei Crudu, va deveni mamă în luna septembrie 2023.

„Da, așteptăm cu bucurie și din partea ei, să fie sănătoasă și ea.”, a precizat și mama fostei asistente TV.

Ce a povestit Daniela Crudu despre clipele de panică prin care a trecut înainte de naștere, la televizor

Daniela Crudu a venit la Xtra Night Show cu zâmbetul pe buze și multă energie pozitivă. Fosta asistentă TV a vorbit despre momentul în care și-a strâns fiica pentru prima oară în brațe, dar și despre clipele de panică prin care a trecut înainte de naștere.

Superba brunetă a fost nevoită să nască mai devreme cu o lună din cauza unui eveniment neașteptat. Medicul a observat că micuța nu mai mișcă în burta mamei sale, motiv pentru care s-au luat măsuri rapide.

„Un pic mai devreme, că am născut la 36 de săptămâni și 5 zile, aproape 8 luni. Am avut noroc cu doamna doctor. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. A avut o presimțire și mi-a zis că mă pune direct pe masa de operații. Aveam probleme pentru că sarcina era joasă și din motivul ăsta. A simțit că e momentul. (...) Nu a stat la incubator, eram disperată, nu eram ok. Sufletul meu era varză. Îmi era greu când am aflat că trebuie să mai stau în spital”, a povestit Daniela Crudu la Antena Stars.