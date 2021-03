Ana Morodan, perechea mulată de colanți pe care doar ea putea să o poarte

Ce operații estetice are Ana Morodan

Ana Morodan este definită de o îndrăzneală savuroasă, de o sinceritate debordantă și este evidentă oriunde se afișează. Spune lucrurilor pe nume de fiecare dată și a mărturisit totul despre operațiile sale estetice.

Vedeta din România a mărturisit într-un interviu pentru Antena Stars care sunt operațiile estetice la care a apelat până acum, dar și ce operații estetice vrea să își mai facă.

"Am înțeles niște principii simple! Oricât am vrea, după 30 de ani crema nu mai intră până în profunzime. Trebuie să bagi un anumit tip de lichid înăuntru sau un anumit cocktail de vitamine. Da, îmi fac toate lucrurile astea. Am patru fire (n.r lifting facial cu fire) în față ca să-mi facă lifting aici și aici (n.r face semn către ochi si pomeți).

Nu mi-am modificat nasul, cred că se vede mai mult decât clar că nu l-am modificat. Nu mi-am modificat încă gușa, dar probabil că o voi face, deși îmi pun un tip de soluție aici (n.r la bărbie), care îmi ridică un pic barba în față, ca să nu se mai vadă gușa", spune Ana Morodan la Antena Stars. Ana a mai adăugat că are și acid hialuronic injectat în buze, dar, cu toate acestea, schimbările la care a apelat până acum nu i-au alterat frumusețea și trăsăturile naturale și nici nu își dorește asta.

Ana Morodan mai spune că de când a slăbit considerabil, bustul nu mai este ceea ce ea își dorește și mărturisește că există posibilitatea să apeleze și la un impant mamar.

Cine este Ana Morodan

Ana Morodan s-a născut în Arad și a studiat la Facultatea de Drept, a lucrat timp de un an jumătate în acest domeniu, însă a decis să o ia pe un alt drum. La vârsta de 24 de ani, vedeta a plecat la București, unde și-a făcut blogul High Street Cardigans.

După ce a cunoscut gustul succesului, Ana Morodan și-a deschis un magazin online de haine și un cont de Youtube, iar mai apoi, a apărut în diferite emisiuni, printre care și la Asia Express.