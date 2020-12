Anamaria Prodan a împlinit 48 de ani. Cum a fost surprinsă alături de soțul ei

Reacțiile fanilor nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi ofere impresarei câteva urări de ziua ei și să îi mărturisească că este mai mult ca superbă și la 48 de ani.

"La mulți ani, Anamaria! Sunteți doi oameni superbi, abia aștept să vă îmbrățișez." sau "Sunteți cei mai frumși împreună, la mulți ani draga noastră!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Anamaria Prodan a avut coronavirus

Se pare că vedeta trecut prin momente cumplite, impresara a fost diagnosticată cu noul Coronavirus, iar primele simptome au început să apară după ce s-a întors de la Sibiu, acolo unde a avut o ședință cu oficiali clubului pe care îl deține.

Anamaria Prodan și-a dat seama că este ceva în neregulă cu ea și a decis să își facă testul pentru Coronavirus, care a ieșit ulterior pozitiv. Aceasta veste a făcut-o pe impresară să se izoleze în vila sa din Snagov.

A avut parte și de momente dificile, Anamaria a început să se simtă tot mai rău, iar o ambulanță și-a făcut apariția rapid în fața casei sale.

"Am avut noroc că mi-am făcut testul şi a ieşit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în ţară. Erau la aeroport când am aflat ca am Covid, aşa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam şi lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită şi îmi petrec majoritatea timpului în pat.", a declarat aceasta pentru Impact.