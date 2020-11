Anamaria Prodan are coronavirus. Care este starea de sănătate a impresarei

La scurt timp, ea și-a făcut testul pentru coronavirus, care a ieșit pozitiv. Imediat ce a aflat rezultatul, Anamaria Prodan a decis să se izoleze în vila sa din Snagov.

”Am avut noroc că mi-am făcut testul şi a ieşit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în ţară. Erau la aeroport când am aflat ca am Covid, aşa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam şi lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită şi îmi petrec majoritatea timpului în pat”, a declarat ea pentru Impact.

Cu toate că starea sa de sănătate era bună la acel moment, duminică, o ambulanță a fost chemată la reședința vedetei pentru că aceasta se simțea tot mai rău.