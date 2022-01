Anamaria Prodan a recunoscut acum câți ani în urmă mariajul ei cu Lauren'iu Reghecampf s-a stricat. Viața dublă a antrenorului

Invitată la podcastul lui Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a vorbi deschis despre trecutul său, dar și despre relația tumultoasă pe care a avut-o alături de Laurențiu Reghecampf, din momentul în care acesta a început să aibă o viață dublă.

Deși impresara a susținut multă vreme că soțul său este "matrița bărbatului perfect" și că este un bărbat fidel, ea a mărturisit de curând că a știut despre fiecare escapadă a soțului ei, dar că e fiecare dată l-a iertat.

Anamaria Prodan a susținut mult timp că nu știa despre amante, dar acum a spus adevărul despre viața dublă a lui Laurențiu Reghecampf

Impresara susține că relația ei cu Laurențiu Reghecampf a ajuns să fie zdruncinată cu mult timp înainte ca flacăra să ardă în public și acesta să-ți facă publică relația cu actuala iubită, despre care se spune că este și însărcinată.

Anamaria Prodan spune că de opt ani de zile antrenorul Universității Craiova avea o viață dublă.

„Am tăcut din gură și am învățat, trăind printre bărbați, că pe bărbați trebuie să-i iei așa cu ușurelul și să-i faci să se simtă importanți, șefi”, a spus vedeta în cadrul podcast-ului.

Impresara a dezvăluit că nu a fost niciodată o femeie geloasă care să verifice telefonul soțului ei, ba mai mult când ajungeau pe la urechea ei zonuri că acesta o înșela ea punea mâna pe telefon, îl suna și îl avertiza.

„I-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta spirituală. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. (…) Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, ca să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el…

I-am spus așa «Băi, prietene… Eu încă te apăr, pentru că ești tatăl copilului meu și trebuie să rămâi în ochii copilului meu». N-a făcut Iisus pentru omenire cât am făcut eu. În același timp îl sunam și îi ziceam: «Prietene, vezi că te duci în cap. Vezi că ești deja cu apa la gură și nici noi nu mai întindem mâna după tine, că ne-am plictisit». (…) Ăsta de 8 ani de zile îi dădea ăsteia bani, îi deschidea alteia salon. Păi ce fel de bărbat ești tu? Trebuia să fii intangibil, matrița bărbatului perfect, cum te-am construit eu. Dacă nu îți făceam imaginea asta, nimeni nu dădea doi lei pe tine. (…) Gigi Becali a anunțat la televizor că avea relație cu alta. Acum mă uit în ziare și sunt stupefiată. Dă like-uri la stewardese. Eu nu i-am permis să aibă Instagram”, a mărturisit Anamaria Prodan, în podcastul lui Codin Maticiuc.

Anamaria Prodan a mai mărturisit că de fiecare dată când Laurențiu Reghecampf călca strâmb, iar ea lua hotărârea să-l ierte, le interzicea copiilor să îi mai reporșeze ceva tatălui lor.

„Eu sunt genul de femeie care spune că fiecare om greșește și te rog să nu ne faci de râs niciodată în viața asta. Eu întotdeauna am știut. Prima dată când începuseră discuțiile cu Raiciu am zis că dacă cineva deschide gura are de-a face cu mine. El mă asculta de frică, pentru că știa că nu are suficienți bani să trăiască la nivelul la care îl adusesem eu. Să-l iertăm, ce să facem. Copiii, din momentul acesta subiectul s-a închis, tati a greșit și dacă vă aud pe vreunul vă rup gura. Dacă unul deschide subiectul e jale. (…) Știam de această domnișoară de doi ani. Știam de toate. Îl teroriza asta. El mai avusese scăpări”, a continuat Anamaria Prodan.

