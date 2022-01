Anamaria Prodan a recunoscut de ce a pozat în reviste pentru adulți: "Toată lumea îmi spunea că nu am nevoie". Motivul ascuns

În plin proces de divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a decis să apară la un podcast pe Youtube, moderat de Codin Maticiuc și încă un asociat de-al său. Impresara a făcut numeroase mărturisiri despre viața sa timpurie și despre pașii pe care i-a făcut pentru a atinge succesul de astăzi.

De ce a luat Anamaria Prodan decizia de a poza în revista PlayBoy

Singură a adus vorba despre momentul în care a pozat în revista pentru adulți PlayBoy, acolo unde au apărut aproape toate vedetele foarte cunoscute de astăzi. Cu toate că avea foarte mulți bani și își încheiase cât de cât socotelile cu România, fiind deja mutată în America, acesta mai revenea din când în când în țară pentru a lansa o bombă și a se întoarce din nou în SUA.

În America, Anamaria Prodan avea diverse afaceri și se ocupa cu strictețe de aspectul său fizic. Impresa ra mărturisește că stătea zi de zi numai la sală, iar atunci când a venit în România arăta impecabil și se gândea ce să mai facă prin țară, moment înc are i-a venit ideea de a poza în PlayBoy, deși toată lumea îi spunea că ea nu are nevoie de așa ceva, dar ea avea un scop clar.

„Mi-am planificat de când mă știu fiecare pas. Playboy…am știut de ce…de ce…dar de ce. Toată lumea: ,,Dar n-ai nevoie”. Ba da! Pentru că eu știu clar că în momentul în care apar în Playboy semnez tot ce vreau. Ca jucători”, a mărturisit Anamaria Prodan în cadrul podcastului moderat de Codin Maticiuc.

„După ce am pozat în Playboy, eu am semnat tot, tot ce avea Echipa Națională, Mircea Rednic antrenor, Andone antrenor, tot. Arătam de leșinai atunci. Eram în sală toată ziua, când am venit în România, venisem din America, frumos. Am zis: "Ia să văd ce fac eu acum aici". Pe atunci eram sculptată. Atunci eram de leșinai. Pe atunci eram fiță. Cine mai era ca mine? Îți trebuia și atitudine ca să porți părul așa”, a mai povestit ea.

Anamaria Prodan a recunoscut acum câți ani în urmă mariajul ei cu Laurențiu Reghecampf s-a stricat

Invitată la podcastul lui Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a vorbi deschis despre trecutul său, dar și despre relația tumultoasă pe care a avut-o alături de Laurențiu Reghecampf, din momentul în care acesta a început să aibă o viață dublă.

Deși impresara a susținut multă vreme că soțul său este "matrița bărbatului perfect" și că este un bărbat fidel, ea a mărturisit de curând că a știut despre fiecare escapadă a soțului ei, dar că e fiecare dată l-a iertat.

Anamaria Prodan spune că de opt ani de zile antrenorul Universității Craiova avea o viață dublă.

„Am tăcut din gură și am învățat, trăind printre bărbați, că pe bărbați trebuie să-i iei așa cu ușurelul și să-i faci să se simtă importanți, șefi”, a spus vedeta în cadrul podcast-ului. „I-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta spirituală. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. (…) Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, ca să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el…".

