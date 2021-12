Ce condiţie îi pune Anamaria Prodan lui Laurențiu Reghecampf ca să-i acorde divorţul. Impresara și antrenorul sunt în plin proces

Impresara Anamria Prodan se pregătește de divorț. Prezentă la o gală, acesta a acordat un interviu în care a vorbit despre dosarele penale și dovezile pe care le are împotriva soțului său.

“Pe 7 ianuarie este primul termen de divorț, dar până atunci sunt plângerile penale unde domnul Reghecampf cam tebuie să facă dovada că banii, unde s-au dus banii și de ce plăteam amante ca ajutor de familie, că nu e nici familia mea și nici un trăiește cu mine”, a spus impresara.

Care este condiția ca Anamaria Prodan să-i acorde divorțul lui Laurențiu Reghecampf

Întrebată dacă îi acordă din prima divorțul lui Reghecampf, impresara a spus: “Trebuie să aducă înapoi tot ce a furat. Aduce înapoi tot ce a furat și e liber să plece, să dispară pentru o mie de vieți”, a declarat Anamaria Prodan.

“Era șantajat. După ce a venit și a făcut nunta, a avut mesaj că dacă nu ajunge în 30 de minute, dacă nu pleacă, e belea mare. Oare cu ce te poate santaja o astfel de femeie, ca după nuntă și după ce te iară de cinci ori familia, s dispari fără să mai dai un semn”, mărturisește Anamaria Prodan, la Antena Stars.

“Scopul nostru este să ne recuperăm ceea ce ni s-a furat. Am depus plângere penală cum este foarte frumos. Tip de dou ani și jumătate am tăcut și n-am făcut niciun pas, am încercat să-i explicăm că este pe un drum greșit și pe un drum al pieirii, lucru care se vede astăzi și pe plan profesional.

Eu am muncit o viață întreagă că cei trei copii ai mei, plus Luca al patrulea, să aibă din ce să trăiască și să nu stea cu frica zilei de mâine. Dacă Reghecampf a considerat că pentru amante trebuie să furi bani din casă și să-i transferi direct din contul familiei în contul amantelor și în contul acestei amante, atunci trebui să-și asume și trebuie să-și vireze doar partea lui, nu partea copiilor mei, adică jumătatea mea.

Eu dețin absolut toate dovezile, tot ce a făcut acestă “Gură de aur” (n.r Corina “Bilcon” Caciuc, actuală parteneră a lui Laurențiu Reghecampf), tot ce a făcut acest băiat, bărbat, ce este el. La mine când s-a umplut paharul, s-a umplut definitiv și fiecare trebuie să dea socoteală și dacă cineva se pune cu mine și îndrăznește să-mi atingă copiii, onoarea copiilor, averea copiilor mei, atunci nu-l văd bine”, spune Anamaria Prodan.

Anamria Prodan dă de înțeles că actuala partenră a lui Laurențiu Reghecampf a fost acasă la antrenor și impresară: “Dacă Reghecampf a considerat că în aptul meu și în casa mea trebuie să țină cineva locul, să fie cald, cât eu colind în lumea să-mi salvez mama, atunci trebuie să dea și socoteală. Atât a putut”, spune impresara.

Impresara și patroana de televiziune declară că a avut discuții cu Laurențiu Reghecampf: “Ba da, am avut plânsete să-l iertăm pentru toate mizeriile pe care le-a făcut în viața lui, dar de acum încolo va da socoteală pentru fiecare mizerie”.

