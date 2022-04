Anamaria Prodan a urmărit cu un profiler interviul lui Laurențiu Reghecampf. Ce secrete au ieșit la suprafață

Anamaria Prodan continuă seria de dezvăluiri legate de procesul de divorț de antrenorul Universității Craiova. Acesta a adus în discuție în repetate rânduri numele soțului său, făcând dezvăluiri neașteptate, în special că el “se va întoarce la familie”.

Impresara se află de mai bine de un an într-un continuu război cu Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, actuala sa parteneră care așteaptă pe lume un copil. Acesta îl acuză pe soțul său de infidelitate, devalizarea familiei și acte nejustificate la adresa sa, pe lângă numeroasele procese pe care i le-a deschis, iar ea nu înțelege de ce.

Ce a dezvăluit profilerul Anamaria Prodan, care a urmărit interviul cu Laurențiu Reghecampf

În podcastul lui Damian Drăghici, impresara a acaparat mai multe subiecte de discuție, însă Laurențiu Reghecampf a fost principalul nume lipit pe buzele sale. Acesta a vorbit neîncetat despre momentele prin care trece și a recunoscut, printre altele, că suferă, că acest eveniment din viața sa și a copiilor săi a afectat-o profund: “N-are cum să nu te afecteze, că ești om! Dacă era singură n-aveam nicio treabă, nici nu mă uitam după el”.

Impresara l-a numit pe antrenor “proces uman”, făcând referire la faptul că a deschis atât de multe procese și are pe numele său foarte multe, încă poate fi cu ușurință numit, așa cum acesta a specificat.

Citește și: De ce refuză Anamaria Prodan să se prezinte la procesul deschis de Corina Caciuc. Ce acuzații i se aduc impresarei

Ea afirmă că Laurențiu Reghecampf este într-o perioadă de cădere, lucru care se poate observa și în interviul pe care el l-a acordat într-un alt podcast, iar ea a urmărit atent cu un profiler pentru a deschide semnele care vin din subconștient.

“Dacă nu era Anamaria Prodan, cine vorbea despre Reghecampf? Că atunci când eu l-am cunoscut pe Reghecampf nu știa nimeni de el, nu vorbea nimeni de el. Eu am construit pentru el ceva unic, ceva și dacă se mai naște de acum încolo de o mie de ori nimeni n-o să-i mai dea. (...) Problema e că noi am încercat să-l salvăm. (...) El e și genul ăsta, îi e foarte frică, el când găsește pe cineva genul ăsta de amante el nu mai mișcă. E exact ce e mai rău pe pământ. Dacă îl mai are la mână și cineva, pffu, atunci e nenorocire, nu vorbește, nu scoate un cuvânt. Nu știu dacă te-ai uitat la un podcast unde a fost el și mă uitam cu cineva care este profiler de meserie și-mi spunea: Uite, el fiecare cuvânt pe care îl spune, el se uită în stânga, unde e amanta: “Am voie, pot să spun?” (n.r explică modul cum s-ar fi raportat Reghecampf la Corina Caciuc). Genul, știi, de ochii în pământ întotdeauna, mișcările astea tipice…”, spune Anamaria Prodan.

Citește și: Dan Alexa a rupt tăcerea. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă a avut o relație cu Anamaria Prodan

Momente savuroase de roast pentru Dani Oțil, al patrulea jurat în episodul 10 iUmor ▶ Vezi Necenzurat în AntenaPLAY