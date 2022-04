Dan Alexa a rupt tăcerea. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă a avut o relație cu Anamaria Prodan

Scandalul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa a fost răsunător în showbiz și din 2019 discuțiile nu s-au încheiat nici până în prezent. Mai mult, Laurențiu Reghecampf a invocat într-un podcast că unul dintre motivele pentru care căsnicia lui cu Anamaria Prodan a ajuns pe muchie de cuțit este tocmai din cauza acestui eveniment care pe el l-a rănit foarte tare.

Totul s-a petrecut la finalul unui meci. Spiritele s-au încins, iar după o discuție aprinsă Anamaria Prodan, impresara a răbufnit și i-a dat un pumn în față antrenorului, cearta continuând și la vestiare. În luna iulie Dan Alexa a debutat cu o remiză pe banca celor de la Astra Giurgiu, 2-2 pe teren propriu cu FC Botoșani.

La finalul confruntării, evenimentul a avut loc în parcarea arenei din Giurgiu, când, Anamaria Prodan ar fi răbufnit în momentul în care a văzut o altă femeie care îl aștepta pe Dan Alexa şi l-a lovit cu pumnul în față pe antrenor, relatează romaniatv.net.

Ce a răspuns Dan Alexa la întrebarea „Te-ai iubit cu Anamaria Prodan?”

De curând, acesta a fost întrebat din nou în cadrul unui podcast dacă "s-a iubit cu Anamaria Prodan" și dacă a fost lovit cu "pumnul sau cu palma".

La cea din urmă, Dan Alexa a spus: „Nu mai știu ce-a fost! Vă zic adevărul. Nici nu mai știu. A fost o situație în care, ca bărbat, e foarte greu să reacționezi. Și bine că n-am ripostat. Am înțeles-o pe Ana, dar până la un punct, dar a trecut”.

Ovidiu Ioaniţoaia a adresat ulterior întrebarea directă: „Te-ai iubit cu Anamaria Prodan?”: „Ce întrebare e asta? A fost foarte mult respect și ea m-a ajutat foarte mult. Mai ales la Călărași, unde a adus mulți jucători, a adus și bani. Apoi m-a dus la Astra. Ea e genul de impresar care se implică total. Nu sunt nici de partea ei, nici a lui Reghecampf, divorțul e problema lor. Au probleme, ei știu cel mai bine ce e acolo. Îmi pare rău că au ieșit lucruri foarte urâte în presă. Dar, ca părere personală, ar trebui să își spele lucrurile în familie! Este și acum impresarul meu, dar am cam rupt legăturile. Ea are problemele pe care le are, eu îmi văd de treabă în Liga 3. E cam greu să mă ajute cu ceva. Jucătorii de la echipă eu i-am adus”, spus Dan Alexa.

Mai mult, acesta a adăugat: „Am două fete pe care le iubesc enorm, am o relație bună cu fosta mea soție, dar și cu fetele mele. Încerc să mă implic cât mai mult, pentru că așa e normal. Am o altă relație și un băiețel”.

Care a fost reacția lui Laurențiu Reghecampf acum doi ani, când a fost întrebat de reacția impresarei Anamaria Prodan față de Dan Alexa

În urmă cu doi ani, Laurențiu Reghecampf a făcut primele declarații după scandalul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa, vrând să lămurească motivele pentru care s-a ajuns la incident. Antrenorul a ținut să clarifice că nu a aprobat din start gestul soției sale și că reacția ei nu a fost una normală în acest caz.

„Nu mi-a plăcut gestul. M-a sunat și am vorbit cu ea. Știam ce probleme sunt la Astra. Nu eram în țară atunci, eram în Emirate. I-am spus că nu e deloc normală reacția ei. Nu trebuia să reacționeze așa”, a spus Laurențiu Reghcampf pentru GSP.

La acel moment s-a vehiculat și posibilitatea ca pe Anamaria Prodan și Dan Alexa să-i fi legat ceva mai mult, iar Laurențiu a exclus o legătură amoroasă între cei doi.

„Dacă exista o asemenea legătură, nu mai existam noi. N-a fost! N-am avut nicio problemă cu Ana în direcția asta. Eu tot timpul i-am spus că trebuie să-și controleze ieșirile. Să nu jignească… Eu sunt un altfel de om. Mai retras, mai calm. Care ține balanța, dar de multe ori nu o poți controla pe Ana. E o fire mai vulcanică”, a mai precizat Reghcampf atunci.

