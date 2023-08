Anamaria Prodan, despre posibila împăcare dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Care este cea mai mare dorință a ei

Anamaria Prodan a vorbit deschis despre fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf și a explicat în ce condiții s-ar împăca cei doi. Iată ce declarații a făcut ea!

Anamaria Prodan are condiții stricte pentru Laurențiu Reghecampf, dacă își va dori să se împace. Cei doi nu au mai vorbit prea mult în ultima vreme, de când el a hotărât să se despartă de Anamaria Prodan pentru a oficia relația pe care o avea alături de Corina Caciuc, femeia care i-a oferit un copil.

Anamaria Prodan a oferit câteva declarații neașteptate cu privire la relația pe care ar putea să o mai aibă alături de Laurențiu Reghecampf. Aceasta a explicat care ar fi condițiile în care ei ar mai vorbi.

Iată ce trebuie să facă bărbatul pentru a-i putea intra în grații:

“Nu există pe pămânătul ăsta o împăcare, decât de dragul copilului nostru și decât ca doi oameni maturi, cu capul pe umeri, care înțeleg ce înseamnă noțiunea de părinte și și-o exercită până închid ochii. Ce îmi doresc eu de la Reghecampf este să își vadă copilul, să vorbească cu el, să petreacă timp cu copilul lui, să îl ajute.

Nu îl sună deocamdată pe Bebe, probabil își pune la punct toate chestiile cu echipa nouă. Noi încă așteptăm! A făcut atâtea procese, ca să i se stabilească pensie alimentară, ore de vizită, dar dacă tot a primit de la judecător ore de vizită, noi ne dorim să vină mii de ore.

Nu am visat în viața asta că tatăl copilului meu o să deschidă proces, ca să stabilească judecătorul când poate veni să își vadă copilul. Consider că, din cauza presiunii, problemelor pe care le are, din cauza situației în care se află, încerc să îi găsesc scuză.

De copil trebuie să ai grijă toată viața, trebuie să fii un model pentru ei. Noi ne rugăm de el, îi trimitem mesaje ca să vină să își vadă copilul. Nu l-a mai văzut pe Bebe de multă vreme și nici nu avem nevoie de un tată de serviciu, ci de un tată permanent. Copiii se cresc permanent! ”, a declarat ea pentru playtech.ro.

Care e motivul pentru care Anamaria Prodan este supărată pe Laurențiu Reghecampf

“A deschis niște procese doar de dragul de a face rău familiei, pentru că noi ne rugam de el în presă să vină să își vadă copiii, iar el stătea cu paharul de vin în față, la Podcast și spune că fetele nu sunt fetele lui. E rușinos! Te-ai făcut de râs la nivel Național. Sunt fetele tale pentru că le-ai crescut de la 5 ani. Nu a avut noțiunea de familie niciodată!

Am stat toți în aceeași casă, eu am încercat să îi implementez noțiunea de familie, dar nu s-a prins. Dacă spui că fetele nu sunt ale tale, de băiat nu știi, nu te interesează, arunci niște bani în cont la 3,4 luni. E urât, nu ești om! Dacă eu nu eram Anamaria Prodan, ce se alegea de copilul ăsta? El are niște probleme foarte mari, trăiește niște rușini în momentul ăsta!”, a mai spus ea, tot pentru sursa citată mai sus.