Sarah Dumitrescu a agitat spiritele la un meci din Congo. Momentul în care își dă tricoul jos, iar zeci de bărbați se „bat” pe el

Fiica Anamariei Prodan a pornit o adevărată isterie la Jocurile Francofoniei din Congo, acolo unde a făcut parte din lotul „Tricolorelor”. Iată momentul viral în care Sarah Dumitrescu își dă tricoul jos și îl aruncă în rândul bărbaților aflați în tribună!

Sarah Dumitrescu a revenit pe terenul de bachet și a făcut parte din lotul echipei naționale a României la Jocurile Francofoniei, care s-au desfășurat în Kinshasa, Congo, potrivit as.ro.

La finalul partidei, fiica Anamariei Prodan și-a scos tricoul, iar momentul a fost surprins pe cameră de către mama ei.

Din imagini se poate observa cum bărbații aflați în tribună s-au bătut pe piesa vestimentară purtată de Sarah Dumitrescu. Iată despre ce este vorba!

Momentul în care Sarah Dumitrescu își dă jos tricoul și creează isterie în rândul băbaților aflați în tribune | Video

Sarah Dumitrescu a reușit să facă senzație în Congo, la Jocurile Francofoniei, acolo unde a fost primită ca un adevărat star pe terenul de baschet, potrivit imaginilor publicate pe conturile personale de socializare.

La finalul meciului, fiica Anamariei Prodan a creat o atmoseră electrizantă, ea dezbrăcând tricoul și aruncându-l în tribune. Bărbații din primele rânduri s-au „bătut” pe el și au asaltat-o pe sportivă pentru câteva poze împreună.

„Sarah, îți mulțumesc pentru tricou. E unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le-am primit luna asta. Mulțumesc, legendă.”, a scris Edouardo Lombe, cel care a prins tricoul sportivei din România, citat de digisport.ro.

România a învins Congo în duelul pentru locurile 7-8 cu scorul de 64-38 (18-13, 15-8, 14-7, 17-20), potrivit sursei citate mai sus.

„Selecţionata care a reprezentat ţara noastră la a IX-a ediţie a Jocurilor Francofoniei a încheiat competiţia de la Kinshasa pe locul 7, după victoria în faţa reprezentativei din Congo, 64-38. În ultimul joc, antrenorii Ioannis Koukos şi Florin Covaciu au rulat întreg lotul avut la dispoziţie, pentru România marcând: Pop 16p 3×3, Biszak 11p 1×3, Kovacs 11p, Anastasescu 10p 1×3, Dumitrescu 8p şi Bobar 8p.”, a anunţat Federaţia Română de baschet, citată de as.ro.

Sarah Dumitrescu a revenit pe terenul de baschet: „Baschetul e viața mea”

Sarah Dumitrescu a fost nevoită să stea departe de terenul de baschet, dar și de echipa de club la care a fost legitimată, după ce a suferit mai multe accidentări și nu mai puțin de trei operații la genunchi, potrivit descrierii de pe contul personal de Instagram.

„Este viața pe care am ales-o conștientă fiindcă trebuie să renunț la <<tot ce e pământesc frumos>>. Pentru mine, baschetul e viața mea. De la zece ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan. Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă!”, spunea Sarah Dumitrescu pentru click.ro.

„Sunt foarte fericită. Sarah este o campioană, ca și mama ei. A trecut peste trei operații la genunchi, au fost momente cumplite, se putea termina totul. A fost cel mai dificil moment al vieții și al carierei. Dar nu a renunțat niciodată. Este de neoprit acum.”, a spus Anamaria Prodan, citată de romaniatv.net.

