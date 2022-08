Anamaria Prodan dezminte informația potrivită căreia este într-o relație cu medicul estetician: "Am declarat eu că am iubit?"

După divorțul de Laurențiu Reghecampf, au apărut zvonuri că Anamaria Prodan și-a refăcut viața, asta după ce a apărut de mai multe ori în prezența unui bărbat căruia îi adresa cuvinte de apreciere și declarații precum: “Te iubesc”/”Te iubim”. Presa a scris că arabul ar fi iubitul său, însă impresara a ținut să lămurească situația pentru a pune punct speculațiilor.

“Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul”... asta înseamnă că e iubit?”, a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru Antena Stars.

Ce spune Anamaria Prodan despre “presupusul iubit”. Impresara neagă informațiile potrivit cărora și-a refăcut viața după divorțul de Laurențiu Reghecampf

Medicul estetician în prezența căruia a tot apărut Anamaria Prodan este de fapt un bărbat la casa lui, însurat, fără vreo legătură amoroasă cu românca. Anamaria Prodan a reacționat furibund când a fost întrebată dacă el este iubitul său.

”Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul”... asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă 3 copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan. Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani. Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a spus Anamaria Prodan pentru Antena Stars.

În timp ce antrenorul a devenit tată după ce iubita lui, Corina Caciuc, i-a dăruit un băiețel, Anamaria Prodan a decis să nu își refacă viața până când nu va găsi bărbatul potrivit pentru ea și un tată perfect pentru copiii ei.

„Eu și Reghecampf nu mai avem niciun fel de comunicare. Când muncești 14 ani și ți se fură totul, e greu să nu te cerți. Sunt dezamăgită cumplit, dar asta e viața. Dumnezeu ia ceva ce nu e bun de lângă tine și o mereu să-ți dea ceva de miliarde de ori mai bun”, a spus Anamaria Prodan în trecut.

