Anamaria Prodan, diamante pe mâna stângă. Ce postări urcă ea și medicul arab pe Instagram

Indiferent că este o relație de prietenie foarte strânsă sau un început de iubire, între ea și medicul arab cu care se afișează pe Instagram, Anamaria Prodan apare fericită lângă acest om.

Potrivit fotografiilor de pe conturile lor, cei doi, pe lângă faptul că sunt foarte buni prieteni și parteneri de afaceri, dau de înțeles că formează un cuplu.

Anamaria Prodan și-a postat inelul cu diamante ce-l poartă pe inelarul stâng

Recent, Anamaria Prodan a postat fotografii în care cei doi se țin de mână sau sunt foarte apropiați, fie pe la restaurante de lux din Dubai, fie chiar într-unul dintre cele mai apreciate hoteluri din Emiratele Arabe Unite.

Chiar de ziua ei de nume, Anamaria Prodan a primit o bijuterie fabuloasă, un inel cu diamante pe care, mândră, l-a și prezentat pe conturile sale de socializare.

Însă, impresara nu a vrut să dea prea multe detalii despre inel sau semnificația lui și nici nu a confirmat dacă este sau nu un ineld e logodnă.

Cert este că, atât ea cât și medicul arab, postează pe conturile de socializare mesaje și emoticoane care denotă o relație frumoasă. Una dintre descrierile foto ale medicului, sub o postare cu ei doi împreună este just us, ( doar noi doi) urmat de o inimioară.

Nu vreau să comentez nimic. Viața mea e doar a mea. Orice aș avea sau nu aș avea, de acum încolo nu mai vreau să aud nimic, de nimeni.

Vreau doar să fiu liberă, eu și copiii mei, să nu mai fiu legată de niciun Reghecampf, să nu ni se mai alăture numele nostru de al lui. Atât, a precizat Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.

În interviuri trecute, Anamaria Prodan spunea, de fiecare dată, că viitorul bărbat care va fi alături de ea va fi un om cu o situație materială și profesională de invidiat.

Dumnezeu să ne ajute să avem lângă noi un bărbat care să aibă grijă de noi, de copiii mei, care să ne respecte, care să ne facă mândri de numele pe care îl purtăm, declara ea, potrivit sursei menționată.

Cât despre Reghecampf, impresara pare că nu mai vrea nimic.

Eu și Reghecampf nu mai existăm (ca și cuplu, n. red.) de foarte multă vreme. Nu ne interesează absolut nimic de el. Dar absolut nimic. Dacă vrea să-și ajute copilul, ok. Dacă nu, la fel! Deschide singur procese! Jalnic. Nu ne interesează. Sper că a înțeles toată lumea. Nu vrem să ni se mai asocieze numele cu al lui. Îi mulțumim pentru ce a fost frumos, dar atât, a precizat Anamaria Prodan, potrivit sursei citată.

