EXCLUSIV! Anamaria Prodan dă startul unui turneu național: "Eu sunt Voi!". Impresara dezvăluie secretul unei vieți fulminante

Impresara s-a remarcat de-a lungul timpului atât la nivel național, cât și internațional, datorită succesului fulminant pe care îl are în viața profesională. Presa internațională alătură numele său diverselor premii și câștiguri în lumea afacerilor, fiind numită deseori una dintre cele mai puternice și de succes femei în business, care a reușit să-și croiască un drum solid și o imagine impecabilă într-o lume a bărbaților.

Prima declarație a Anamariei Prodan despre turneul motivațional în toată țara “Eu sunt Voi!”: “A venit momentul să pot să-mi ajut semenii”

Anamaria Prodan vrea să întâlnească oamenii din România și să le dezvăluie secretele unei vieți cu adevărat răsunătoare, ce stă în spatele reușite, cum se construiește o imagine în societate și cum a reușit să depășească cele mai dificle momente din viața sa cu zâmbetul pe buze.

Impresara vrea să pună în lumină creativitatea, puterea de decizie și să celebreze prin turul său în toată țara succesul și contribuția vitală pe care le pot avea oamenii în mediul de afaceri.

Anamaria Prodan va învăța femeile din România cum pot ajunge să aibă roluri proeminente în sectoarele cele mai înalte de business, cum pot prin acțiunile individuale să ajute la înlăturarea barierelor și să-și deschisă oportunități pentru o viață de succes și cel mai important, cum pot să-și construiască de la zero o imagine unică.

Anamaria Prodan a declarat pentru a1.ro despre turneul “Eu sunt Voi!”: “A venit momentul să pot să-mi ajut semenii. După o viață de muncă și performanță cred că am acumulat atât de multă înțelepciune și am primit de la viață atâtea lucruri bune, dar și dezastruoase, încât pot să vorbesc deschis în fața țării despre ele. Cum le-am depășit? De unde îmi vine forța? Cum am luat decizii bune sau rele? Dacă m-au afectat? Totul față în față cu cei ce au crezut în mine și le-am fost model în viața. Eu sunt ei!”, a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru Antena 1.

Vedeta s-a hotărât să vorbească despre viața de familie, principii, demnitate, mândrie și profesionalism. Începând din luna august, Anamaria Prodan și echipa ei vor bate țara în lung și-n lat pentru a vorbi oamenilor de pretutindeni! Opririle sunt în cele mai importante orașe din România. Febra turneului se simte la nivel național unde în centrele marilor orașelor Anamaria va explica pașii prin care “să ajungi numărul 1 în viață”.

Contactată de Antena 1, Anamaria Prodan a completat amuzată: “Poți ajunge și poți să construiești oameni și cariere, doar să ai cu cine!“.

Anamaria Prodan a fost lăudată de curând în presa din Marea Britanie ca fiind „Cea mai sexy agentă de fotbaliști și model Playboy – atât de bogată încât a cumpărat un club de fotbal. Frumoasa româncă Anamaria Prodan a acumulat o avere impresionantă de-a lungul carierei sale, având atât un job într-o televiziune, a lucrat și ca designer, model și desigur agent de fotbal”, a scris Daily Star.

La vârsta de 49 de ani, Anamaria Prodan are o carieră de succes și este agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea și FC Snagov, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la Concordia Chiajna. Reușitele sale sunt nenumărate și notabile și se adaugă aprope zilnic câte un câștig.

