Anamaria Prodan a strălucit pe podium, când a defilat, la vârsta de 50 de ani, pe post de model.

Sexy impresara a optat pentru un costum clasic, care i s-a potrivit mănușă. Iată ce a declarat!

Anamaria Prodan, fotomodel la 50 de ani. Cum s-a descurcat pe podium și ce ținută a îmbrăcat

Cu ocazia Fashion Week Timișoara, Anamaria Prodan a participat la marele eveniment, unde a defilat, cu grație, pe podium. Costumul pe care l-a purtat i-a scos în evidență trupul bine lucrat, dar și personalitatea, mai ales că i-a obișnuit pe fani cu stilul său casual de a se îmbrăca.

„Când ești stăpân pe tine nu ai de ce să ai emoții. Eu de foarte mulți ani am cochetat cu chestia asta, modelingul și prezentările de modă. Îmi place, iar în seara aceasta (miercuri – n.r) am acceptat să fiu aici pentru că prezint un costum bărbătesc și mă caracterizează. Am crescut în regim militar de mică, nu sunt ca o mireasă.

Părerea mea este că tot ce ține de partea de frumusețe a unui femei ține doar de tine. Asta înseamnă că te respecți pe tine însuți și când mai ești și vedetă și mai ești și în lumina reflectoarelor clar ești un exemplu pentru toată lumea și trebuie să ai grijă și mai mult de tine”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!.

De ce s-au despărțit Anamaria Prodan și afaceristul Flavius Nedelea

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea s-au despărțit la scurt timp după anunțul că formează un cuplu. Cu toate acestea, cei doi foști parteneri au rămas în relații de prietenie, chiar afișându-se împreună la evenimentele mondene.

Pentru a lămuri orice zvonuri, Anamaria Prodan a dat de înțeles acum că Flavius Nedelea și-ar fi dorit, de fapt, să întemeieze o familie, iar ea nu mai poate face copii:

„Flavius merită foarte mult de la viață, Flavius merită și el copilul lui. Flavius merită să își țină copiii lui în brațe. Eu nu mai pot face copii, dar știu cât de mult își dorește copilul lui. Atunci, atât de fericită aș fi să-l văd fericit și merită să-și găsească pe cineva care să-i dăruiască copii și să-l poată împlini în adevăratul sens al cuvântului.”, a povestit Anamaria Prodan, citată de digisport.ro.

