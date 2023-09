Sarah Dumitrescu, schimbare radicală de look! Anamaria Prodan este cea care „a dat-o de gol” pe fiica sa. Foto

Anamaria Prodan nu-și mai încape în piele de mândrie atunci când se uită la fata sa, mai ales că și-a făcut și o schimbare radicală la păr, care o prinde numai bine! Iată imaginea publicată de impresară din care se poate observa diferența!

Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, este pe cât de talentată, pe atât de frumoasă. Cu toate că practică baschet de performanță și nu are prea mult timp de petrecut la saloanele de înfrumusețare, tânăra a decis să se răsfețe cu o schimbare de înfățișare.

Cum arată fiica Anamariei Prodan, după schimbarea radicală de look | Foto

Deși recunoaște că nu a intervenit până acum din punct de vedere estetic, mai ales că este foarte tânără și nu are încă nevoie, Sarah Dumitrescu nu se dă înapoi când vine vorba să aibă grijă de aspectul ei fizic.

Astfel, blondina a apelat la schimbarea nuanței părului, devenind acum șatenă. Încântată de fiica ei, Anamaria Prodan a imortalizat imediat momentul:

„Fata mea perfectă!”, a scris impresara pe pagina personală de Instagram.

„Nu am nici o intervenție, de niciun fel! Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am, când am liber. Atât! La ce viață am eu, nu am timp de prostii. Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. În primul rând, suntem oameni cu <<O>> mare. Modestia este pentru alt gen de oameni. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună.”, a dezvăluit Sarah Dumitrescu într-un interviu pentru click.ro.

Sarah Dumitrescu a dezvăluit de ce nu are încă un iubit

Sarah Dumitrescu calcă pe urmele tatălui său, Tiberiu Dumitrescu, fost jucător de baschet. Și pentru că este un sportiv de performanță, fiica Anamariei Prodan are o agendă extrem de plină, și nu mai are timp și de relații.

„Este viața pe care am ales-o conștientă, fiindcă trebuie să renunț la <<tot ce e pământesc frumos>>. Pentru mine, baschetul e viața mea. De la zece ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan. Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. (…) Am câteva zile de vacanță pe an și le trăiesc la maxim. Fără alcool (nu beau decât apă), fără nenorociri. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină.”, a transmis Sarah Dumitrescu pentru click.ro.