Anamaria Prodan îi aduce un omagiu lui Laurențiu Reghecampf în noua sa carte publicată. Ce declarații a făcut vedeta

Anamaria Prodan și-a deschis sufletul și a vorbit la tv despre divorțul de Laurențiu Reghecampf, dar și despre noua ei carte pe care a lansat-o de curând în toată țara. Vedeta a răspunsul întrebărilor puse de reporter fără a ezita.

Anamaria Prodan, despre divorțul de Laurențiu Reghecampf și despre noua carte publicată. Ce spune vedeta

„Da, sunt cea mai bună” este titlul cărții, iar vedeta are dreptate. A demonstrat de-a lungul timpului că poate avea reușite într-un domeniu „al bărbaților” și nu s-a lăsat mai prejos. De curând, aceasta și-a lansat fizic cartea și a oferit un interviu pentru Antena Stars, unde a vorbit despre carte, dar și despre divorțul mediatic dintre ea și Laurențiu Reghecampf, tatăl fiului ei.

Anamaria Prodan a amintit-o pe mama ei, în cadrul lansării, dezvăluind tuturor care au fost sfaturile de viață pe care femeia i le-a oferit. Mama i-a apărut în vis și Anamaria Pordan a discutat despre acest lucru.

”Pentru mine a fost momentul în care am hotărât să-mi iau copiii, ca un vultur, și să mergem mai departe și să ieșim din toată nebunia asta, să nu mai dăm socoteală, să nu mai dăm interviuri, să nu mai vorbim. Este un moment urât din viața noastră pe care noi l-am șters cu buretele și mergem mândri mai departe. Familia asta, Prodan, va sclipi mereu. Este o viață de film!”, a spus Anamaria Prodan, potrivit spynews.ro.

Pentru Anamaria Prodan cel mai important lucru este familia, iar ea a vorbit deschis despre acest subiect.

”Este normal să lupți, pentru copiii mei și pentru fostul dom soț să încerc să-l salvez până în ultima secundă. Să-l salvez la modul să nu-și piardă absolut toată demnitatea și toată mândria. Nu s-a putut, fiecare merge pe drumul lui, fiecare alege ce coloana vertebrală să aibă și ce demnitate să aibă. Eu știam și am știut din totdeauna, doar că eu sunt Anamaria Prodan, sunt unică și trebuie întotdeauna să-mi duc lucrurile la capăt perfect. Eu voi pleda până la final pentru noțiunea de familie, pentru demnitate, iubire și respect. Iubirea este ceva superb, un sentiment care te înalță, trebuie să înțelegi iubirea”, a mai spus fiica Ionelei Prodan.

Anamaria Prodan l-a iertat pe Laurențiu Reghecampf și îl va ajuta dacă va avea nevoie de ea

Anamaria Prodan a declarat că l-a iertat pe Laurențiu Reghecampf și spune că dacă ar avea nevoie de ea, îl va ajuta.

Cartea este despre viață, iubire și putere. ”În această carte sunt începuturile mele, capitolul cel mai frumos din această carte îi este dedicat fostului meu soț, este un omagiu adus lui, adus iubirii în care eu am crezut foarte tare și este o mulțumire pentru că mi-a dăruit un copil. Eu întotdeauna o să-i fiu lui alături, el știa asta, dacă-mi va cere ajutorul eu și copiii mei o să-l ridicăm. Până am reușit să înțelegem exact despre ce este vorba și să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost siderați toți, sunt lucruri urâte pe care eu și copiii mei au decis să le îngropăm. L-am iertat de mult, eu am învățat să iert”, a mai spus ea.

